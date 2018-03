Anzeige

Ihren guten Lauf stellte die SG Reicholzheim/Dörlesberg, die in der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim, nur durch die schlechtere Tordifferenz von Tabellenführer Gerchsheim getrennt ist, zuletzt beim ungefährdeten Heimsieg gegen die SG TBB II/Hochhausen eindrucksvoll unter Beweis. Nun geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht TSV Assamstadt II, der am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenführer aus Gerchsheim eine deutliche Klatsche erhielt. Sollte sich die Zweite aus Assamstadt in der Abwehr nicht deutlich verbessern und auch die Torausbeute nicht erhöht werden können, droht eine erneute saftige Niederlage. – Hinspiel: 1:5.

Unerwartet schwer tat sich die SG Welzbachtal bei ihrem Last-Minute-Heimsieg gegen Grünsfeld II. Wirkt sich hier schon der angekündigte Weggang von Spielertrainer Jan Birkholz aus? Ausgeschlossen werden kann das nicht, obwohl Birkholz als Vollstrecker weiter sehr erfolgreich ist. Trotz der 16 Punkte Rückstand zum kommenden Gegner ist die SV Viktoria Wertheim II zu Hause immer für eine Überraschung gut, insbesondere unter dem neuen Trainer-Trio Eckhardt, Michel und Giuffrida-Cortes. In diesem Spiel wird sich zeigen, ob der Tabellendritte Welzbachtal den notwendigen langen Atem in Richtung Aufstieg hat und dem Führungsduo folgen kann. – Hinspiel: 1:4.

Torjäger der Kreisklasse A TBB 22 Tore: Julian Fischer (Gerchsheim). 18 Tore: Joachim Gattenhof (Reicholzheim/D.). 15 Tore: Jan Birkholz (Welzbachtal). 11 Tore: Patrick Knüll (Pülfringen). 10 Tore: Andre Marques Gomes (Eichel).

Zwei Verlierer vom vorigen Sonntag treffen in Grünsfeld aufeinander, wobei sowohl die Niederlage des VfB Boxberg/Wölchingen, als auch die Niederlage des kommenden Gastgebers FC Grünsfeld II äußerst unglücklich waren. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr setzen sich die Umpfertäler aber bisher gut in Szene. Eine Leistungssteigerung erhofft sich auch Grünsfeld II, denn Ziel ist der direkte Klassenerhalt ist. Trotz der besseren Platzierung der Gäste liegt ein Remis durchaus im Bereich des Möglichen. – Hinspiel: 1:1.