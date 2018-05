FC Grünsfeld II geht in die Abstiegsrelegation

Anzeige

Tore: 0:1 (7.) und 0:2 (10.) jeweils Ivo Seubert, 1:2 (42.) Simon von Brunn.

Die Gäste übernahmen sofort das Kommando und gingen folgerichtig auch schnell in Führung. Als nur drei Minuten später wiederum Ivo Seubert auf 2:0 erhöhte, schien sich ein Schützenfest anzubahnen. Nun wachte die Heimelf auf und erspielte sich ihrerseits einige vielversprechende Möglichkeiten. Als Simon von Brunn kurz vor der Pause der Anschlusstreffer gelang, war die Partie wieder offen. Nachdem Seitenwechsel waren die Platzherren spielbestimmend und erarbeiteten sich einige hochkarätige Chancen. Die Gäste kamen nur noch sporadisch nach vorne, verteidigten ihren Vorsprung aber clever bis zum Schluss, was gleichzeitig die vielumjubelte Meisterschaft bedeutete.Der Heimelf bleibt ob di es Ergebnisses nur die Hoffnung auf den Klassenerhalt über die Relegation.

Rauenberg/B. – SV Pülfringen 2:0

Tore: 1:0 (35.) Christoph Guthy, 2:0 (65.) Phil Berger.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Platzherren durch Christoph Guthy verdient in Führung. Die Gäste versuchten dagegenzuhalten, schafften es aber nicht, die sattelfeste Abwehr der Heimelf zu überwinden. So blieb es bis zum Seitenwechsel bei einer ausgeglichenen Partie und der knappen 1:0 Führung für die Hausherren. Nach der Pause bestimmten die Gastgeber weitgehend das Geschehen und bauten durch Phil Berger ihren Vorsprung auf 2:0 aus. Das durch zwei Trinkpausen unterbrochene Spiel wurde letztendlich auf Grund der guten Chancenauswertung der Heimelf entschieden.

Wittigh./Zimm. – Reicholzh./D. 2:0

Tore: 1:0 (5.) und 2:0 (50. Foulelfmeter) jeweils Benedikt Molitor.

Beide Mannschaft konnten nicht in Bestbesetzung antreten, was dem Spielniveau aber keinen Abbruch tat. Die Gäste präsentierten sich gewohnt spielstark und erarbeiteten sich auch zahlreiche Möglichkeiten, die aber alle nicht verwertet werden konnten. Besser machte es die Heimelf, die durch einen schönen Fernschuss von Benedikt Molitor früh in Führung ging. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Überlegene Gäste und eine auf Konter eingestellte Heimmannschaft. Als den Platzherren nach einem Foulspiel ein Strafstoß zugesprochen wurde, verwandelte diesen Benedikt Molitor mit seinem zweiten Treffer zum verdienten Endstand. Trotz verstärkter Bemühungen gelang dem Kreisliga-Aufsteiger keine Resultatsverbesserung mehr.

SG Kembach/H. – Welzbachtal 3:1

Tore: 1:0 (25.) Marco Fritzenreuther, 1:1 (60.) Lukas Schmidt, 2:1 (65.) Martin Hörner, 3:1 (80. Foulelfmeter) Chan Cirakoglu.

Die Heimelf begann dominant und erspielt sich sofort mehrere hochkarätige Chancen. So war es nicht verwunderlich, dass Marco Fritzenreuther nach gut 20 Minuten die hochverdiente Führung erzielte. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Platzherren das Geschehen. Als den Gästen nach einer Stunde der glückliche Ausgleich durch Lukas Schmidt gelang, schien die Partie nochmals spannend zu werden. Die an diesem Tag einfach besseren Gastgeber ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erzielten nur fünf Minuten später die erneute Führung. Als Chan Cirakoglu kurz vor Spielende per Foulelfmeter zum dritten Mal traf, war die Partie entschieden.

TBB II/Hochh. – Assamstadt II 1:3

Tore: 0:1 (17.) Manuel Jäger, 0:2 (20.) Yannik Hügel, 0:3 (54.) Jonathan Hügel, 1:3 (84.) Linus Schrank. – Gelb-Rote Karte: Philipp Geißler (Ass. II/90.+2). – Rote Karten: Steffen Stockmeister (ZBB II/H.) und Max Münch (Ass. II) jeweils 90.+4.

Die Gäste starteten couragiert in die Partie und setzten die Hausherren bereits früh unter Druck. Folgerichtig erzielten sie bereits früh die 1:0 Führung durch Manuel Jäger. Nur wenige Minuten später konnten sie per Kopf durch Yannik Hügel auf 2:0 erhöhen. Nach dem Seitenwechsel bauten die effektiven Gäste, nach einer schönen Einzelleistung durch Jonathan Hügel, ihre Führung weiter aus. Trotzdem gaben die Platzherren nicht auf und konnten kurz vor Schluss durch Linus Schrank auf 1:3 verkürzen. Danach wurde es hitziger und viele Fouls mit drei Platzverweisen prägten die unrühmliche Schlussphase. Durch die Heimniederlage des FC Grünsfeld II bleibt beiden Mannschaften die Abstiegs-Relegation erspart.

