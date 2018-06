FC Grünsfeld II „rettet“ sich seine Saison

Anzeige

Das „Tor des Tages“ erzielte Stefan Kordmann in der 21. Minute per Kopf nach einer Flanke von Michael Dörr. Bei der SG sah Samuel Rastel in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

SG Oberbalbach/Unterbalbach II – SV Nassig III 1:2

Oberbalbach/U. II: Beck, F. Neser, Schenkel, M. Neser, Ch. Neser, Wiens, Knab (60. Wülk), Beetz, Breuner (68. Wörner), Hahn, Weiß. Nassig III: Schwenk, Ch. Kunkel (80. M. Kunkel), Finck, Häußler, Szabo, Vollhardt (45. Karlein), Fertig, Lausecker, L. Kunkel, Brüne (58. Ugurlu), Emrich (68. Breitenbach). Tore: 0:1 (52.) Frederik Fertig, 0:2 (57.) Gregor Karlein, 1:2 (75.) Christoph Neser). – Rote Karte: Marcel Hahn (Oberb./U. II/75./Tätlichkeit). – Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch). – Zuschauer: 302 zahlende (in Eichel).

Der SV Nassig III hat das Relegationsspiel gegen den Zwölften der Kreisklasse B Tauberbischofsheim. Im Duell der beiden C-Klassen-Vizemeister gab es in Eichel einen verdienten 2:1-Erfolg gegen die SG Oberbalbach/Unterbalbach II. Die Tore für den Sieger erzielten Frederik Fertig in der 52. und Gregor Karlein in der 57. Minute. SG-Spielertrainer Christoph Neser verkürzte in der 75. Minute auf 1:2.

Nach einem Gerangel mit dem Nassig Torwart unmittelbar nach dem Anschlusstreffer zeigte Schiedsrichter Kohler aus Windischbuch Marcel Hahn nach Rücksprache mit seinem Assistenten Marcel Hahn die rote Karte.

Der SV Nassig trifft nun am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr in Heckfeld auf die SG Wittighausen/Zimmern II.

