FC Hettingen gegen Negativtrend

VfB Heidersbach – TSV Höpfingen II. Einen kleinen Erfolg verzeichnete der TSV Höpfingen II am vergangenen Montag mit dem Unentschieden gegen den SV Waldhausen. Der Abstand auf den rettenden Relegationsplatz beträgt nur noch fünf Punkte. Doch diese fünf Punkte muss die Landesligareserve erstmal holen, was gegen den VfB Heidersbach nicht unbedingt einfach wird. Denn die Heidersbacher bauten zuletzt ihre Siegesserie gegen Mudau aus und kletterten auf Rang elf.

TSV Götzingen/VfL Eberstadt – FC Schloßau. Der FC Schloßau gibt sich aktuell zwar allergrößte Mühe, um den Anschluss an den Tabellenführer Rosenberg nicht zu verlieren, doch die acht Punkte Rückstand könnten am Ende ein paar zu viel sein. Auch für den TSV Götzingen/VfL Eberstadt war am Montag gegen den TSV Rosenberg nichts zu holen. Trotz der 15 Zähler Unterschied in der Tabelle trifft hier der Viertplatzierte auf den Tabellenzweiten, so kann man durchaus eine spannende und gute Partie erwarten. Mit einem Sieg bleibt dem FC Schloßau vielleicht noch ein kleiner Funke Hoffnung auf die Meisterschaft.

FC Schweinberg – TSV Mudau. Einen hart erkämpften, aber verdienten Punkt nahm der FC Schweinberg am Ostermontag in Hainstadt mit. In Schweinberg hatte man zuvor nicht erwartet, etwas Zählbares gegen die starken Mannschaften Donebach und Hainstadt mitzunehmen und geht so nun voller Optimismus in das Heimspiel gegen den TSV Mudau. Alles andere als erfolgreich verlief hingegen das Osterwochenende für den TSV, der beide Partien gegen Gommersdorf und Heidersbach verlor. Die Mudauer rutschten damit auf den achten Platz ab und reisen nun am kommenden Spieltag zum Tabellennachbarn.

TSV Rosenberg – Spvgg. Hainstadt.

Die Niederlage gegen den VfB Sennfeld/Roigheim am Gründonnerstag steckte der TSV Rosenberg schnell weg und siegte am Montag wieder souverän mit 4:0 gegen den TSV Götzingen/VfL Eberstadt. Der Vorsprung auf Schloßau ist durch die Niederlage zwar auf acht Punkte „geschrumpft“, doch bei noch sechs ausstehenden Spielen müsste schon viel passieren, dass die Schloßauer wieder an den TSV Rosenberg rankommen. Dennoch darf Rosenberg auf der Zielgeraden der Saison nicht die Konzentration verlieren.

FC Donebach – Hardheim/Bretzingen. Noch mit der 0:8-Klatsche gegen Sennfeld/Roigheim in den Knochen wird es für Hardheim/Bretzingen im kommenden Spiel auch nicht einfacher, denn die Spielgemeinschaft reist ins entfernte Donebach. Der FCD befindet sich aktuell auf Rang sieben – noch mit Luft nach oben, doch mehr als der vierte Platz wird nicht mehr drin sein. Dafür gilt es jedoch, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Ein Sieg gegen den abstiegsgefährdeten Hardheim/Bretzingen ist somit schon fast Pflicht und dem sollte im Normalfall auch nichts im Wege stehen.

SV Seckach – FC Hettingen. Bei den bevorstehenden anstrengenden Wochen hatte der SV Seckach am Ostermontag Zeit zum Durchschnaufen und startet nun am Samstag regeneriert gegen den FC Hettingen. Nur einen Zähler holte der FC Hettingen in den letzten fünf Partien und befindet sich nun unter Zugzwang. Zum Glück holte der FCH in der Hinrunde so viele Punkte, denn in der Rückrunde waren es bisher nur sieben Zähler. Gegen den SV Seckach soll endlich wieder ein Sieg gelingen.

TSV Buchen – SG Erfeld/Gerichtstetten. Lediglich vier Punkte holte der TSV Buchen in den vergangenen fünf Partien und somit ist der zehnte Tabellenplatz nicht verwunderlich. Die SG Erfeld/Gerichtstetten legte hingegen einen guten Rückrundenstart hin, ließ in den vorigen drei Spielen jedoch auch stark nach. Im Hinspiel erzielte Christian Keilbach in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für die SG.

VfB Sennfeld/Roigheim – VfR Gommersdorf II. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den Tabellenführer aus Rosenberg war auch der Ostermontag erfolgreich für den VfB Sennfeld/Roigheim. Am Ende feierten die Sennfelder einen 8:0-Kantersieg gegen Hardheim/Bretzingen. Nuno Alberto Silva Medeiros glänzte hierbei als Dreifach-Torschütze. Den VfB trennen nun noch fünf Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz – bei noch sieben ausstehenden Spieltagen ist also noch nichts verloren. Auch die Landesligareserve des VfR Gommersdorf war am vergangenen Osterwochenende doppelt erfolgreich und siegte gegen Mudau und Buchen.

