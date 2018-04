FC Hettingen will weiter durchziehen

Anzeige

FC Hettingen – SpG Sennfeld/Roig. Keine Verschnaufpause für die Hettinger. Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer und dem zweistelligen „Knockout“ am letzten Spieltag kommt jetzt wieder eine Mannschaft, die den FCH auf Herz und Nieren prüfen wird. Es steht einiges auf dem Spiel, denn der SpG Sennfeld/Roigheim ist noch voll dabei, beim Rennen um einen Platz in den Top 3.

Schloßau II/M. II – Waldhausen. Bei der SpG Schloßau II/Mudau II brennt’s – und zwar gewaltig! Bei den anrückenden Waldhausenern ist an Entspannung nicht zu denken, sondern Sportsgeist gefragt. Der Spitzenreiter hat die Siegesfährte schon aufgenommen, und es wird der Heimelf hier alle Kraft und Mühen kosten, den SV ohne einen Punkterfolg nach Hause zu schicken.

TSV Buchen II – SV Schlierstadt. Die Buchener haben auch in der Rückrunde einiges zu knabbern. Sind die Gegner zu zäh oder stimmt irgendwas in den eigenen Reihen nicht? Fest steht, dass die Partie mit dem SV Schlierstadt alles andere als ein Zuckerschlecken wird. Der SVS wird versuchen, von Anfang die Zügel in die Hand zu nehmen, schließlich schläft die Konkurrenz im Wettkampf um den dritten Platz nicht.