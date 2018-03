FC Hundheim/St. II auf dem Vormarsch

Anzeige

In der Kreisklasse C1 Tauberbischofsheim kann der SV Schönfeld am Montag mit einem Heimsieg gegen die SG Pülfringen II/Bretzingen II einen weiteren Schritt Richtung Direktaufstieg unternehmen. Die SG Oberbalbach/Unterbalbach II will mit einem Dreier gegen die SG Gerchsheim II/Unteraltertheim den zweiten Platz festigen.

Auf dem Vormarsch befindet sich der FC Hundheim/Steinbach II in der Kreisklasse C2. Nachdem der TSV Kreuzwertheim nun am Donnerstag überholt worden ist, möchte die Kreisliga-Reserve nun mit einem Derbysieg in Külsheim weiter auf Tuchfühlung mit dem SV Nassig III bleiben. Der Spitzenreiter strebt bei Türkgücü Wertheim II aber wie auch die Hundheim/Steinbacher den zehnten Saisonsieg an. uwb