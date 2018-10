FC Külsheim II rettet 1:1 über die Zeit

Kreisklasse C, Staffel 1

Anadolu II – Brehmbachtal III 3:1

Tore: 1:0 (8.) Emir Güney, 2:0 (16.) Aytekin Kunt, 2:1 (89.) Daniel Greimann, 3:1 (90.+6) Kerim Yilderim.

Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte das klar bessere Team und führten zur Pause verdient mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Gäste die Partie ausgeglichener. In der Schlussphase setzten die Brehmbachtäler dann alles auf eine Karte, scheiterten aber selbst mit einem Foulelfmeter am Anadolu-Keeper. Nachdem die Gäste fast mit Ablauf der regulären Spielzeit doch noch verkürzten, sorgten die Gastgeber gegen die entblößte FV-Defensive in der sechsten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Distelhausen II – Wind./Sch. II 1:3

Tore: 1:0 (1.) Alex Gorr, 1:1 (5.) Manuel Horn, 1:2 (38.) Thomas Ditter (Eigentor), 1:3 (50.) Jochen Hofmann (Foulelfmeter).

Den Blitzstart des SVD II mit dem 1:0 in der ersten Minute egalisierten die Gäste nur wenig später. Nach einem unglücklichen Eigentor der Gastgeber fiel das 1:2 noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte waren die Gäste das bessere Team und sie stellten per Foulelfmeter den 3:1-Sieg sicher.

SV Pülfringen II – Beckst./K. II 0:3

Tore: 0:1 (64.) Konrad Holzner, 0:2 (78.) Daniel Platz, 0:3 (88.) Markus Zegowitz.

In der ersten Hälfte hielt der SVP II kämpferisch gut dagegen und ging mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Die Gäste hatten insgesamt mehr vom Spiel und nutzten nach dem Spiel ihre Torchancen besser. Der Sieg ist verdient.

Kreisklasse C, staffel 2

Türkgücü W. – Kickers DHK II 2:2

Tore: 1:0 (19.) Cüneyt Aksoy, 2:0 (56.) Fabian Stoica, 2:1 (68.) David Faulhaber, 2:2 (88.) David Faulhaber.

Die Gastgeber sagen zwischenzeitlich schon wie die Sieger aus, führten sie doch nach Treffer von Cüneyt Aksoy und Fabian Stoica mit 2:0. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kamen durch zwei Tore von David Faulhaber noch ausgeglichen.

Reicholzh./D. II – Kreuzwert. II 5:2

Tore: 1:0 (3.) Bastian Dähner, 1:1 (28.) Doniele Donadio, 2:1 (33.) Sebastian Schmid, 3:1 (41.) Hassan Nezari, 4:1 (46.) Adrian Kempf, 5:1 (75.) Christian Andersen, 5:2 (88.) Daniele Donadio.

Etwa eine halbe Stunde lang hielten die Gäste die Partie offen, dann setzten sich die Gastgeber nach und nach von 1:1 auf 5:1 ab. Kurz vor Schluss verkürzte Daniele Donadio mit seinem zweiten Treffer auf 2:5.

FC Külsheim II – SV Nassig III 1:1

Tore: 1:0 (44.) Nico Knebel, 1:1 (65.)

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Viele Torchancen gab es deshalb nicht. Kurz vor der Pause sorgte dann Nico Knebel per Foulelfmeter für die Führung. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste mit zunehmender Spieldauer die Partie immer mehr in die Hand. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten sorgten die Gäste nach 65 Minuten den Ausgleich und hatten auch danach noch gute Möglichkeiten.

