FC Külsheim muss jetzt bangen

FC Külsheim – SV Dertingen 2:2

Tor: 1:0 (3.) Steffen Morhart, 1:1 (23.) Mario Gludowatz, 1:2 (59.) Philip Diehm (Foulelfmeter), 2:2 (90.+6) Steffen Morhart. – Schiedsrichter: Johannes Kolmer. – Zuschauer: 120.

Das vermeintliche „Relegations-Endspiel“ begann mit einem Paukenschlag für den FC, denn Steffen Morhart nutze die erste Möglichkeit und schob aus kurzer Distanz zur 1:0 Führung ein. Als der Ball am Fünfer „landete“, hatte dabei erst Koch die Möglichkeit, doch er vergab. Dann allerdings drückte Morhart den ball über die Linie drückte (3.). Die starke Anfangsphase war allerdings schnell verpufft, denn durch eigene Fehler machte man den Gegner stark – und so kamen die Gäste besser ins Spiel. Ein Missverständnis zwischen Keeper und Abwehrspieler nutze Gludowatz aus kurzer Distanz zum 1:1 (23.) Danach waren die Gäste das bessere Team. Sie spielten einfacher und sehr oft mit langen Bällen, die die Külsheimer Abwehr stets in Alarmbereitschaft versetzte. Ein solcher Ball, als sich wiederum ein Abwehrspieler verschätzte, landete fast zur 2:1-Führung der Gäste im Netzt. Danach fing sich der FC wieder, ohne allerdings Akzente zu setzten. Kurz vor der Pause hatte der FC wiederum Glück, als nach einem Freistoss der Ball knapp am Kasten vorbei segelte. Durchgang zwei war lange ausgeglichen. Torraumszenen waren Mangelware. Ein klarer Elfmeter für die Gäste, den Diehm sicher verwandelte, sorgte für die erneute Dertinger Führung (59.) Danach warf Külsheim alles nach vorne, doch spielte man zu umständlich und zu ungenau. Da Külsheim mit zunehmender Spieldauer immer größeres Risiko ging, fuhr Dertingen den einen oder anderen Konter, so dass man stets auf der Hut sein musste. Erst in der Nachspielzeit zappelte der Ball zum Ausgleich im Netzt, als Morhart erneut traf. Dies war aber zu wenig, so dass man sich am Ende mit dem vermeintlichen Relegationsspiel anfreunden musste.

Schwabhausen – Brehmbacht. 2:3

Tore: 0:1 (16.) Timo Berberich, 0:2 (46.) Kürsad Yildirim, 1:2 (58.) Sven Seitz, 1:3 (81.) Kürsad Yildirim, 2:3 (90.+2) Nils Pollak. – Schiedsrichter: Bräumer (Neckarbischofsheim). – Zuschauer: 110.

Die Zuschauer bekamen zum Saisonabschluss ein regelrechtes Spektakel geboten. Beide Mannschaften begannen offensiv und kamen bereits in der Anfangsphase zu guten Gelegenheiten. Als die Heimelf nach einer knappen Viertelstunde nicht konsequent genug verteidigte, nutzte Berberich diese Unachtsamkeit zur Gästeführung aus. In der Folge wogte das Geschehen weiter hin und her, wobei es bis zur zweiten Hälfte dauerte, ehe die Gäste auf 2:0 erhöhten (46.). Schwabhausen gab sich hiernach nicht auf und verkürzte in der 58. Minute durch eine Einzelleistung von Seitz. Der TSV wirkte in der Folge engagiert, doch agierte man in der Offensive meist zu überhastet - stattdessen waren es die Gäste, die durch einen Treffer von Yildirim den alten Abstand wiederherstellten. Den Gastgebern gelang zwar in der Nachspielzeit der noch einmal Anschluss, doch sollte dies letztlich nichts am „Dreier“ des FVB ändern.

Unterschüpf/K. – Windischb. 2:0

Tore: 1:0 (60.) Leonhard Holzner, 2:0 (75.) Philipp Henning. – Schiedsrichter: Wirth (Möckmühl). – Zuschauer: 180.

Die Hausherren waren von Beginn an überlegen und hatten bereits in der zehnten Minute eine gute Einschussmöglichkeit, ohne diese jedoch zu nutzen. Auch in der Folge sahen die Zuschauer „Einbahnstraßen-Fußball“, wobei dem SVW nur wenig Luft zum Atmen gewährt wurde. Dennoch dauerte es bis zur 60. Minute, ehe die Bemühungen der Gastgeber belohnt wurden und Holzner per Lupfer zur Führung traf. Nachdem der TSV in der 75. Minute auf 2:0 erhöhte, blieb man zwar bis zum Abpfiff offensiv und landete einen verdienten Sieg.

Kreuzwertheim – Großrinderf. 5:0

Tore: 1:0 (2.) Markus Kafara, 2:0 (12.) Albert Grenz, 3:0 (14.) Florian Jeßberger, 4:0 (54.) Albert Grenz, 5:0 (73.) Daniel Lemmen. – Schiedsrichter: Naglo (Buchen). – Zuschauer: 100.

Die Hausherren zeigten, dass sie die Niederlage vom vergangen Spieltag wiedergutmachen wollen und trafen bereits in der zweiten Minute zur Führung. Großrinderfeld wirkte unsicher und musste bis zur 14. Minute zwei weitere Gegentore hinnehmen. Bis zur Pause blieb man zwar weiter bemüht, doch wollte der Ball zunächst nicht mehr den Weg ins Tor finden. Nachdem Grenz in der 54. Minute auf 4:0 erhöhte, war die Partie entschieden - den Schlusspunkt setzte Lemmen in der 73. Minute, der für den verdienten 5:0-Endstand sorgte.

Unterbalbach – Assamstadt 0:1

Tore: 1:0 (72.) Sebastian Fell; 1:1 (78.) Manuel Jäger. – Schiedsrichter: Thomas Mistele (Rosenberg). – Zuschauer: 90.

Die ersten 20 Minuten spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ohne große Chancen ab, Danach hatten die Gäste Pech mit einem Pfostenschuss (21.). Ein Freistoß der DJK strich knapp über das Tor. Kurz vor der Pause nochmals je eine gute Möglichkeit: Einen fulminanten Schuss von Celin Kellermann parierte der Assamstädter Keeper mit einer hervorragenden Reaktion und der TSV traf noch einmal Aluminium, dieses Mal die Latte. In der zweiten Hälfte ging Assamstadt durch ein Abstaubertor von Dominik Wagner in Führung. Die Gäste diktierten das Spielgeschehen, die DJK blieb mit Kontern gefährlich. Großchancen gab es keine mehr, so dass es beim verdienten Auswärtssieg für den TSV Assamstadt blieb.

TSV Schweigern – Nassig II/S. 3:1

Torfolge: 1:0 (32. M.) Ibrahim Mutlu, 1:1 (40. M.) Jakob Scheurich, 2:1 (45. M.) Musa Mehaimech, 3:1 (48. M.) Maximilian Dürr. – Schiedsrichter: Jürgen Adam (Fahrenbach). – Zuschauer: 130.

Im letzten Spiel unter dem Namen TSV Schweigern gelang denn Gastgeber ein 3:1-Sieg. Nach verteiltem Spielbeginn gelang Mutlu nach einem Sololauf das 1:0. Die Gäste spielten munter weiter und erzielten kurz vor der Pause den Ausgleich. Doch fast im Gegenzug die erneute Führung für die Gastgeber. Kurz nach der Pause setzte sich M. Dürr gekonnt durch und erzielte das 3:1. Die Gäste waren jedoch nur kurz geschockt und starteten einen Angriff nach dem anderen und erspielten sich zahlreiche Chancen doch Schweigerns Keeper oder eigenes Unvermögen verhinderten einen Torerfolg. Bei besserer Chancenauswertung wäre ein Unentschieden für die Gäste im Bereich des möglichen gelegen. So aber setzten sich die Gastgeber durch.

