FC plagen finanzielle Sorgen

Finanzsorgen: Der 1. FC Kaiserslautern kämpft weiter mit finanziellen Sorgen. Dem letztjährigen Zweitligaabsteiger fehlen derzeit rund zwölf Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus fehlenden liquiden Mitteln in Höhe von fünf Millionen Euro, sowie der Rückzahlung der Fan-Anleihe mit einem Volumen von 6,7 Millionen Euro im Jahr 2019 zusammen. Um Zeit zu gewinnen, soll nun ein Bankkredit die Rückzahlung der Fan-Anleihe sicherstellen. Laut dem Internetportal liga3-online.de wollen die FCK-Verantwortlichen den Betrag in Höhe von 6,7 Millionen Euro durch einen Kredit der in Lindau ansässigen Bodenseebank decken und die restlichen fünf Millionen durch den Verkauf von Anteilen an der ausgegliederten Profi-Abteilung aufbringen. „Ich halte es für realistisch, dass uns eine Bank Kapital zur Zwischenfinanzierung gewährt. Damit würden wir Zeit gewinnen“, sagte Sportvorstand Martin Bader auf der Jahreshauptversammlung des Drittligisten. Das letztjährige Geschäftsjahr 2017/2018 schloss der Traditionsverein bei einem Umsatz von 36,11 Millionen Euro mit einem Fehlbetrag von 931000 Euro ab. Für das laufende Jahr rechnen die Roten Teufel mit einem Umsatzrückgang von 60 Prozent und einem Verlust von mehr als fünf Millionen Euro.

Zukunftsplanung: Auch beim TSV 1860 München laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Nun äußerte sich 1860-Geschäftsführer Michael Scharold zur aktuellen Situation: „So einen Betrieb, wie wir ihn haben, kann man nur ganz schwer aus Eigenmitteln finanzieren. So weit sind wir noch nicht. Trotzdem haben wir Einnahmen weit über zehn Millionen, die uns erlauben, in der Dritten Liga mitzuspielen. Wir haben Ticket-Einnahmen in Höhe von 3,5 Millionen, da sind wir bis auf Rostock Liga-Spitze und Sponsorengelder in Höhe von vier Millionen Euro. Das Wichtigste ist jetzt Planungssicherheit. Wir brauchen Anfang des Jahres eine Entscheidung.“ Dabei steht auch eine Senkung des Budgets für die kommende Spielzeit im Raum. „Die Dritte Liga ist für alle Vereine schwierig.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018