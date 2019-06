FC Schloßau fühlt sich vom Glück im Stich gelassen

FC Schloßau – SV Neunkirchen 1:2

Schloßau: Trunk, Mechler, Ihrig, Schäfer, P. Benig, Proksch, Th. Scheuermann (98. Brech), Blumenschein, Böhm (78. Gornik), Stuhl (110. Galm). Schulte.

Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Neid, Burkhard, F. Knörzer, Homoki, Eiermann (120.+5 Körmös), Trabold, Zeybek (110. Kandora), Leibfried (68. Werner), Jilka (46. Schilling).

Tore: 1:0 (17.) Pascal Ihrig, 1:1 (84.) Kerim Zeybek, 1:2 (93.) Anton Werner. – Gelb-rote Karte: Patrick Benig (119.). – Schiedsrichter: Arthur Mounchili Njoya (Brühl). – Zuschauer: 1170 (in Reichenbuch).

Aus Neunkirchens Trainer Antonio Iannello sprudelten nach Spielschluss die Worte wie ein Wasserfall: „Wir haben eine sehr sehr schwere Saison gehabt, mit vielen Rückschlägen. Immer wieder sind Spieler abgesprungen, mit denen wir geplant hatten. Am Schluss mussten sogar Jungs aus der B-Klasse bei uns in der Landesliga aushelfen. Deshalb bewerte ich den Klassenerhalt in dieser Saison viel höher als den in der Vorsaison, weil damals deutlich mehr Qualität im Team vorhanden war. Doch dieses Mal war ungeheuer viel Moral in der Mannschaft. Nicht nur heute, sondern schon in den letzten zehn Spielen in der Landesliga. Das ist echt eine Wahnsinns-Truppe. Hut ab vor dieser Leistung.“

Erheblich wortkarger zeigte sich dagegen der Schloßauer Spielertrainer Christian Schäfer, was bei dem Endergebnis und dem Spielverlauf natürlich auch verständlich war: „Ich kann meiner Mannschaft absolut nichts vorwerfen. Wir haben einfach viel Pech gehabt.“ Und wenn er von Pech sprach, dann meinte er in erster Linie zwei Schiedsrichterentscheidungen, die seiner Meinung nach den Spielausgang beeinflusst haben. Zum einen war da die 39. Minute, als er und seine Mitspieler schon über das vermeintliche 2:0 jubelten, Schiedsrichter Njoya aber im Teamwork mit seinem Assistenten an der Seitenlinie auf Abseits entschied. „Wenn er schon pfeift, dann muss er Elfmeter pfeifen, das war nämlich eine Aktion, die dem Abseits vorausgegangen war.“

Und dann war da noch die Szene, die zum 2:1 für Neunkirchen führte, über die Christian Schäfer zunächst gar nicht sprechen wollte, es dann aber doch tat: „Meiner Meinung nach hätte der Schiedsrichter die Partie vorher unterbrechen müssen, weil ein Spieler von uns gefoult worden war und dann gefühlt zwei Minuten im Strafraum lag. Neunkirchen spielt den Ball nicht raus und macht das 2:1. Das war unser Pech.“

Schnelle Führung

Lange Zeit sah Schloßau sogar wie der Sieger aus. Ab der 17. Minute hatte der Vizemeister der Kreisliga Buchen geführt. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß aus dem Mittelfeld heraus stand Pascal Ihrig plötzlich ganz frei und im Fallen bugsierte er den Ball vorbei an SVN-Keeper Strein zum 1:0.

Danach ließ Schloßau Neunkirchen kommen – doch der Truppe von „Toni“ Ianello fiel nicht viel ein. Lediglich der quirlige und emsige Kerim Zeybek sorgte hier und da für etwas Unruhe, ansonsten hatte Schloßau alles im Griff, ohne aber den Sack zuzumachen. Die beste Chance hatte dann Spielertrainer Christian Schäfer, doch sein Schuss strich am Pfosten vorbei. Und im Gegenzug war es dann Kerim Zeybek, der wie aus dem Nichts mit einem 20-Meter-Schuss ins rechte untere Eck für den Ausgleich sorgte.

Schon früh in der Verlängerung fiel dann das 2:1. Dominik Schilling passte auf den ebenfalls erst ins Spiel gekommene Anton Werner und der vollendete zum 2:1.

Fast wäre noch das 2:2 gefallen. In der 122. Minute (wegen diverser Verletzungspausen wurde in der Verlängerung fast acht Minuten nachgespielt), traf Lukas Blech mit einem Freistoß aus 22 Meter nur das Lattenkreuz, was in die Schloßauer Pech-Debatte natürlich passte wie die Faust aufs Auge. Ob es für den FC in der kommenden Saison für Landesliga reicht? Trainer Schäfer antwortet ganz „Kaiser“-like mit einem „Schaun mer mal“.

