FC Schloßau hat sich noch nicht aufgegeben

Tore: 1:0 (21.) Brech, 2:0 (39.) Böhm, 3:0 (64.) Brech, 3:1 (74.) Klingert, 4:1 (76.) Stuhl. – Besonderes Vorkommnis: Scheuermann hält Elfmeter von Cosgun (83.). – Schiedsrichter: Tim Stürmer (Bruchsal). – Zuschauer: 100.

In diesem so wichtigen Spiel um den Klassenerhalt merkte man bei den Gastgebern vom ersten Moment an, dass man vor den eigenen Zuschauern einen Sieg einfahren wollte. Bereits nach vier Minuten hatte man die erste Chance nach einem Freistoß von Stuhl, den Sack im Gerlachsheimer Tor aber über das Tor faustete. Wie aus dem Nichts die erste Torchance der Gäste: Nach einer wenig koordinierten Abwehrstellung der Heimmannschaft traf Holler mit einem fulminanten Schuss aus 13 Metern die Latte. Danach blieb der FC weiter auf dem Gaspedal. Einen mustergültigen Steilpass nahm Brech in der 21. Minute auf, lief einige Meter auf den gegnerischen Torwart zu und versenkte den Ball mit einem Flachschuss unhaltbar zum 1:0. In der Folge hatte erneut Stuhl mit einem Freistoß, den Sack glänzend parierte, und Brech mit einem Schuss, den ein Gerlachsheimer Verteidiger von der Linie kratzte, die Chance das Ergebnis zu erhöhen. Danach machte Schloßaus Torwart Scheuermann einen VfR-Konter zunichte. In der 39.Minute endete der beste Spielzug mit dem 2:0 für den FC. Schulte schickte auf der linken Seite Götz an der Außenlinie steil, der lief bis fast zur Grundlinie, und die Hereingabe verwandelte Böhm aus kurzer Distanz. Es dauerte bis zur 64. Minute, bis Brech mit einem tollen Solo die Gästedefensive narrte, den Torhüter ausspielte und dem Verteidiger auf der Torlinie keine Chance ließ – 3:0. Auch danach war das Spiel eher in ruhigen Bahnen, bis in der 74. Minute Klingert 1:3 verkürzte. Doch die Heimmannschaft zeigte sofort, dass man nicht gewillt war, am heutigen Spieltag keine Kompromisse einzugehen. Praktisch im Gegenzug spielte Böhm den nachrückenden Stuhl frei, der den Ball gegen die Laufrichtung des Gästetorwarts zum 4:1 einschoss. Den Schlusspunkt des Spiels setzte ein verschossener Elfmeter der Gäste. Scheuermann hielt in der 83. Minute bravourös.

