FC spielt um den Aufstieg

Der FC Bayern München II hat sich sechs Spieltage vor Saisonende die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gesichert. Der Münchner Profinachwuchs setzt sich in einer Nachholpartie vom 26. Spieltag der Regionalliga Bayern bei Viktoria Aschaffenburg mit 3:2 (2:1) durch. Mit seinem 20. Saisontreffer entschied FCB-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt die Partie vor 3061 Zuschauern erst in der Nachspielzeit, obwohl die Mannschaft von Holger Seitz schon ab der 68. Minute in Unterzahl spielen musste. „Wir sind natürlich sehr glücklich über diesen Sieg. Es waren enorm emotionale 90 Minuten und ein begeisterndes Spiel“, sagte Seitz nach Schlusspfiff. „Trotz der frühen Führung haben wir gegen einen starken Gegner nur wenig Sicherheit in unser Spiel bekommen. Nach dem Platzverweis haben die Jungs es clever und durchdacht gemacht und einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie in schwierigen Situationen als Mannschaft füreinander einstehen.“ Die Münchner haben aktuell als Tabellenführer der Regionalliga Bayern 19 Zähler Vorsprung auf den FC Memmingen, der aktuell Tabellenfünfter ist. Die davor platzierten Teams VfB Eichstätt, 1. FC Nürnberg II und 1. FC Schweinfurt 05 haben keine Drittliga-Lizenz beantragt. Der FCB II trifft in den Aufstiegsspielen auf den Meister der Regionalliga Nord und muss zunächst auswärts ran (22. Mai), ehe die Entscheidung im Rückspiel am 26. Mai fällt. pati

