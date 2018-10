FCB und Walldürn spielen unentschieden

FC Donebach II – FSV Dornberg

Der Gast ist nicht angetreten.

Ballenb./O. III – Höpfingen III 3:2

In einer ausgeglichenen Partie gingen die Gäste in der 33. Minute in Führung. Drei Minuten später glich M. Nohe zum 1:1 aus. In der 58. Minute traf L. Deuser zum 2:1 für den Heim-TSV. Durch einen Foulelfmeter glichen die Gäste in der 79. Minute zum 2:2 aus. J. Retzbach erzielte in der 83. Minute den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer,

FC Bödigheim – E. Walldürn II 1:1

In einer Umkämpften Partie strahlte lediglich die Heimmannschaft in der ersten Hälfte Torgefahr aus, jedoch ohne Profit daraus zu ziehen. Nach der Pause war der FC weiter am Drücker und ging durch einen Treffer von D. Mackert in Führung. Die Gäste erzielten durch ein fragwürdiges Tor kurz vor Schluss den Ausgleich.

Merchingen – Buch/B./G./A. II 0:3

In einem an Chancen ausgeglichenem Spiel hätte der TSV Merchingen in der 6., 7, 16., 27., 37., 43. und 45. Minute in Führung gehen können. Buch/Brehmen/Erfeld-Gerichtstetten/Altheim II nutze zwei ihrer Chancen in der zwölften und 41. Minute zur 2:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Merchingen vergab seine Chancen und der Gegner erhöht auf 3:0 (73.).

Eubigheim – Sennfeld/R./L. II, 6:0

Gegen Mitte der ersten Hälfte wurde der heimische FC stärker, und F. Englert erzielte den Führungstreffer. Vor der Pause schraubte Eubigheim das Ergebnis durch P. Zimprich noch auf 2:0 in die Höhe. Nach der Pause kam die Heimmannschaft gut aus der Kabine und zeigte ein schönes Kombinationsspiel. Durch F. Englert (3) und N. Körtge wurde der auch in der Höhe verdiente 6:0-Endstand hergestellt.

Großeicholzh.II – Hainst./H. II 1:1

Die Heimelf war im ersten Abschnitt dominanter und erzielte nach einer halben Stunde durch Müller den Führungstreffer. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste immer dominanter und es gelang ihnen in der 83. Minute durch Gramlich der verdiente Ausgleich.

