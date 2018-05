FCC-Frauen holen sich den Derbysieg

Anzeige

Wiederholt erarbeiteten sich die Gäste mit schönen Spielzügen durch das Mittelfeld weitere Torchancen. Allerdings fehlte immer wieder das Quäntchen Glück, um den Ball im Netz zu versenken. Auf der anderen Seite wurden sämtliche Angriffe der Heimmannschaft, die bereits als Landesligameister feststeht, vorzeitig durch ein sehr gutes Zusammenspiel abgewehrt.

Noch vor der Halbzeit passte Julia Hammel in die Gasse auf Ramona Welzel, die die Chance eiskalt nutzte und den Ball zur 2:0-Gästeführung im langen Eck versenkte.

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Gäste nicht locker. Das Spiel wurde weitgehend durch die Creglingerinnen bestimmt. In der 75. Minute versenkte dann Ramona Welzel erneut den Ball im Tor, und zwar nach einem perfekt ausgeführten Eckball durch Julia Hammel. Die FC-Frauen nahmen so verdient die drei Punkte mit nach Hause.

Am Samstag, 2. Juni, empfangen die Creglingerinnen um 17 Uhr, die Gäste aus Langenbeutingen zum letzten Saisonspiel. fcc

