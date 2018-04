FCE bietet Fußballcamp

Anzeige

In Kooperation mit dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli organisiert der FC Eichel ein Fußballcamp für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Termin ist in den Pfingstferien, vom 28. bis 30. Mai 2018 (Montag bis Mittwoch) auf dem FCE-Sportgelände. Für die Teilnahme am „FC St. Pauli Rabauken Fußballcamp“ wird ein Kostenbeitrag erhoben. Amelden kann man sich ab sofort unter diesem Link: https://fussballschule.fcstpauli.com/de/portal/events/989-fc-wertheim-eichel. Das Programm findet täglich von 9.30 bis 16.00 Uhr statt. Ziele sind die Vermittlung von Spaß am Sport, insbesondere am Fußball, individuelle Förderung der Kinder, Erlebnispädagogik und anspruchsvolles Fußballtraining durch qualifizierte Trainer. Die „Rabauken“ stellen seit 2008 die Kinderabteilung des FC St. Pauli dar. Der FC St. Pauli ist als Verein bekannt für eine ausgeprägte Wertehaltung. Auch die Rabauken sind bei allen Aktivitäten bemüht, diese Werte an die Kinder weiterzugeben. Die Vision ist es, Kindern wieder die Möglichkeit zu geben, unbekümmert Kind sein zu können. Bei den Rabauken darf es deshalb auch gerne mal etwas wilder und lauter zugehen.

„Wir möchten die individuelle Entwicklung der Kinder fördern, ihnen ein Bewusstsein dafür schaffen, offen und hilfsbereit anderen gegenüber aufzutreten und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Der Spaß steht in allen Bereichen im Vordergrund“, heißt es dazu noch in einer Mitteilung der Organisatoren. fce