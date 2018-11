FCZ auf der Lauer

Gommersdorf III – Mudau/S. II 0:3

R. Prokisch brachte die Gäste in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. R. Kamasa erzielte in der 45. Minute das 2:0. In der 75 Minute traf C. Schneider zum 3:0.

Sennfeld/R.II – Krauth./W.II 1:1

In der 22. Minute brachte zwar M. Muth die Gastgeber mit 1:0 in Front, M. Rohr glich jedoch in der 37. Minute aus zum 1:1 aus.

SV Leibenstadt – Hettingen II 3:1

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Während Hettingen mehrere klare Torchancen vergab, nutzte der SVL durch A. Schoch und B. Kratzer seine Chancen zur 2:0-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang gelang Hettingen der Anschlusstreffer, ehe Kratzer den alten Abstand wieder herstellte.

Zimmern – Ripb./W./Gl.II 5:1

In der achten Minute erzielte Barth für Zimmern das 1:0. Weiter blieben die Gastgeber spielbestimmend. In der 32. Minute baute der FC seine Führung zum 2:0 aus. In der 52. Minute erzielten die Gäste den Anschlusstreffer. In der 56. Minutenetzte Barth zum 3:1 ein. Baklaci erzielte mit einem Doppelpack in der 73. und 77. Minute die Treffer zum 5:1-Endstand.

Bofsheim/O.III – Schweinb. II 6:1

In der achten Minute ging der Gastgeber nach einem guten Zuspiel des Spielertrainers J. Dumbeck auf H. Al Weizi mit 1:0 in Führung. In der 35. Minute fiel der Ausgleich, nachdem der Keeper beim Herauslaufen etwas zögerte. In der 58. Minute erkämpfte sich die Heimmannschaft im Strafraum der Gäste den Ball, und J. Dumbeck erzielte mit einem präzisen Schuss das 2:1. N. Baumann erielte das 3:1. Nach einem schönen Spielzug erzielte K. Beim in der 70. Minute das 4:1. C. Keller und J. Hofmann erhöhten auf 6:1.

Adelsh./O II – Götzingen/E.II 0:3

In der vierten Minute erzielten die Gäste das 1:0. Den Einheimischen gelang es immer mehr das Spiel offen zu gestalten und setzten gute Aktionen nach vorn. Nach dem Pausentee drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich, doch der Gast erzielte in der 60. Minute nach einer Ecke das 2:0. Der Gast machte weiter Druck und erzielte das 3:0 (77.).

