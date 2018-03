Fernduell zwischen FCH und Krautheim

Anzeige

TSV Krautheim – FV Laudenberg. Der TSV richtet auch zum kommenden Spieltag alle Augen in Richtung Relegationsplatz – doch der nächste Gegner wird der Ostertag-Mannschaft einiges abverlangen. Mit einer ganzen Handvoll Tore fegte der FV jüngst seinen Kontrahenten förmlich vom Feld. Die Laudenberger wollen den dadurch gewonnenen Schwung in die Partie mitnehmen und den Jagsttälern nicht nur alles abverlangen, sondern etwas Zählbares mit in den Odenwald nehmen.

SV Großeicholzheim – VfB Altheim. Beim VfB Altheim sind die Aufstiegs-Chancen nach der jüngsten Niederlage auf ein Minimum gesunken. Am ersten Rückrundenspieltag gingen die Taktiken beider Mannschaften nicht ganz auf, das heißt: Für das anstehende Duell muss jetzt die Wiedergutmachung her.

SV Ballenberg – SpG Sennfeld/Roigheim. Es wird eine sehr harte Zeit für die Ballenberger, sich nach der Misere der Hinrunde wieder hoch zu kämpfen. Jetzt heißt es erst einmal: Kleine Brötchen backen. In der jüngsten Partie fehlte nur ein Tor zum Unentschieden, und wenn die Heimelf übermorgen eben solch eine Punkteteilung schafft, wäre das schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.

SV Schlierstadt – SpG Berolzheim/Hirschlanden. Nach der jüngsten Niederlage im Topspiel beim SV Waldhausen ist die Hoffnung auf die Meisterschaft auf ein Minimum gesunken. Deshalb gilt es nun für den SV Schlierstadt, den zweiten Aufstiegsplatz zu verteidigen. Mit Berolzheim/Hirschlanden als Gegner erscheint nun ein „machbarer Gegner“. Allerdings brauchen die Gäste auch noch dringend Punkte.

