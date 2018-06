Fitness kann den Ausschlag geben

Anzeige

Das entscheidende Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Kreisklasse A Buchen findet morgen um 18.45 Uhr auf dem Sportgelände des SV Waldhausen statt. Dabei treffen die SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen als Vizemeister der Kreisklasse B1 und der der A-Liga-Drittletzte TSV Buchen II aufeinander.

Der TSV Buchen wird alles daran setzen, dass nicht beiden Seniorenmannschaften in einer Saison absteigen, sondern dass zumindest die „Zweite“ die Klasse hält. Am vergangenen Sonntag stand nämlich bereits fest, dass der TSV Buchen I aus der Landesliga Odenwald absteigen muss. Im Grunde wäre die „TSV-Zweite“ auch schon abgestiegen. Dass man überhaupt noch die Chance auf die Relegation zur A-Klasse hat, liegt daran, dass der SV Ballenberg seine Mannschaft nach Saisonende zurückzieht (Zusammenschluss zur kommenden Runde mit Oberwittstadt II, wir berichteten) und damit als erster Absteiger feststeht. Buchen II rutschte dadurch in der Tabelle von einem Abstiegs- auf den Relegationsplatz hoch.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Rettungsacker nun noch einmal bekommen haben. Diese Chance möchten wir nutzen. Damit hat keiner mehr im Verein gerechnet. Nach dem verlorenen Spiel am Donnerstag war mir eigentlich klar, dass wir nun abgestiegen sind. Ballenberg hatte drei Punkte Vorsprung und an einen Dreier auf unserer Seite gegen Adelsheim-Oberkessach habe ich nicht geglaubt. Als wir dann vom Adelsheimer Trainer Erhard Walz erfahren haben, dass Ballenberg als erster Absteiger feststeht, haben wir gehofft das dies stimmt, was der Blick am Montagmorgen in die Zeitung bestätigte“, so der Fußball-Abteilungsleiter des TSV, Bernd Grimm. „Aus sportlicher Sicht wäre der Verbleib in der A-Klasse enorm wichtig. Wir haben einen guten Kader mit sehr vielen jungen Spielern. Das Absteigen in die B-Klasse wäre für diese Spieler ein Rückfall, denn in der A-Klasse kann man sich positiver und besser entwickeln“, sagte Herr Grimm.