FN geben einem Kind die Chance, mit dem BVB einzulaufen

Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund kommt am Freitag, 12. Juli, nach Schweinberg, um gegen den dortigen Kreisligisten FC ein Testspiel zu bestreiten. Die Partie, die um 17.30 Uhr beginnt, ist längst ausverkauft. Die Fränkischen Nachrichten geben nun einem Kind die Chance, an der Hand von einem der BVB-Stars vor dem Spiel auf das Feld zu laufen. Wir verlosen nämlich einen Platz für ein sogenanntes „Einlaufkind“. Die Erziehungsberechtigten, die ihre Tochter oder ihren Sohn als „Einlaufkind“ vorstellen können, müssen nichts weiter tun, als bis Sonntag, 30. Juni, eine E-Mail an „gewinnspiel.fn@fnweb.de“ zu senden. Unter allen Teilnehmern an diesem Gewinnspiel wird dann der „Einlaufkind-Platz“ verlost. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Bild: Heiko Becker

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.06.2019