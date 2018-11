Fortbestand erst einmal gesichert

Gerettet: Der Würzburger FV muss vorerst keine Insolvenz anmelden. Dies bestätigte der Bayernligist in einer Mitteilung auf seiner Internetseite: „Der verbliebene Vorstand um Dr. Oliver Heilmann hat sich die letzten Wochen von einem Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht beraten lassen und hat gemeinsam ein Sanierungskonzept erarbeitet.“ Durch die Stundung der Spielergehälter sowie die erforderliche Einlage eines mittleren fünfstelligen Betrages sei die Insolvenzantragspflicht abgewendet worden. Die Einlage sei „von Privatpersonen geleistet“ worden. Allerdings benötigt der WFV auch weiter dringend weitere Einnahmen. „Wir werden die nächsten Monate weiterhin hart daran arbeiten, dass der Würzburger Fußballverein wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt und sowohl dem Stadtteil Zellerau als auch der Jugend als wichtige Anlaufstelle erhalten bleibt. Ganz entscheidend für unseren WFV sind die nächsten Wochen – jetzt müssen wir Spenden und Sponsoren akquirieren. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam und mit weiterer Unterstützung unserer Fans dieses Ziel erreichen können. Aber genau das ist der Reiz an der Sache, denn das Ziel ist und bleibt, den WFV in eine solide Zukunft zu führen. Dafür arbeiten wir.“ so Dr. Oliver Heilmann abschließend. AmSonntag findet um 11 Uhr an der Sepp-Endres-Sportanlage ein Benefizspiel gegen den Regionalligisten FC 05 Schweinfurt statt. Sämtliche Einnahmen verbleiben beim Würzburger Fußballverein. Darüber hinaus haben die Schweinfurter dem WFV rund 1900 Karten für das Rückspiel der Schnüdel gegen die Reserve des FC Bayern München am 4. Mai 2019 in Schweinfurt überlassen.

