Frauenpower im Fußballalltag

Der Badische Fußballverband bietet am Samstag, 17. November, in der Sportschule Schöneck ein Persönlichkeitstraining für Frauen unter dem Motto „Trau dich! Selbstbewusst auftreten – argumentieren – sich durchsetzen“ an. Bewerbungen für die 18 Plätze sind ab sofort möglich. Das Seminar findet von 10 bis 17 Uhr in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach statt. Die Seminarkosten werden vom Badischen Fußballverband getragen. Bewerbungsschluss ist der 28. Oktober.

Nähere Informationen unter www.badfv.de/qualifzierung/fuehrungskraefte und bei Klaus-Dieter Lindner unter Telefon 0721/4090413 und kd.lindner@badfv.de. bfv

