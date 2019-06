Früchte der Saat von einst

TuS Bilfingen – Neckarelz 2:4 n.V.

Bilfingen: Karagöz, Müller, Reichenbacher, Bozic (54. L. Stojic), Krause, Mörgenthaler (97. D. Stojic), Stoitzner (77. Torun), Geiger, Kohlmann (66. Svjetlanovic), Krasniqi, Celebi.

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Rau, Schwind, Müller (87. Hotel), L. Böhm, Fertig, Satilmis, Hogen (111. Kizilyar), Diefenbacher, Wissutschek.

Tore: 0:1 (19.) L. Böhm, 1:1 (22.) Reichenbacher, 2:1 (28.) Celebi, 2:2 (85.) Schwind, 2:3 (94.) L. Böhm, 2:4 (112.) Fertig. – Schiedsrichter: Philipp Reitermayer (Heidelberg). – Zuschauer: 700 in Odenheim.

Es war der 2. August 2009, als am Fußballhimmel Badens ein neuer Stern aufzugehen schien: Damals trat die Spvgg. Neckarelz als Verbandsligist in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs in Sinsheim gegen den FC Bayern München an. Das 1:3 war ein Achtungserfolg und ein Erfolgsbeschleuniger: Die Spielvereinigung stieg in die Oberliga auf, später sogar noch in die Regionalliga. Doch dann kam der Absturz – bis hinunter in die Landesliga. Finanzielle Ungereimtheiten, wegen denen die Behörden immer noch ermitteln, waren die Hauptursache des Niedergangs.

Knapp zehn Jahre oder exakt 3604 Tage nach dem Mega-Spiel gegen die Bayern haben sie sich bei der Spielvereinigung wieder mächtig gefreut: Mit dem 4:2-Sieg im entscheidenden Relegationsspiel gegen die TuS Bilfingen hat Neckarelz wieder den Aufstieg in die Verbandsliga gepackt (den Spielbericht haben wir bereits online veröffentlicht). „Ich bin fix und fertig“, sagte Trainer Stefan Strerath nach den 120 intensiven Minuten. Andreas Schwind hatte wohl gleich erkannt, dass sein Trainer gezeichnet war und „kredenzte“ ihm zur Erfrischung die erste Bierdusche. Die Aufstiegssause begann.

Intensiver „beworben“

Die Neckarelzer hatten sich während der Begegnung gegen Bilfingen intensiver um diesen letzten freien Platz in der Verbandsliga Nordbaden „beworben“. Immer wieder setzten sie spielerische Akzente, immer wieder garniert durch prima Individualleistungen von Henrik Hogen, Kevin Diefenbacher und vor allem von Lukas Böhm. Der Tempodribbler schoss das 3:2 mit der Marke „Extraklasse“. „Wir werden diese Spielweise in der Verbandsliga beibehalten, auch wenn wir das eine oder andere Mal auf die Mütze bekommen werden“, sagte Strerath stolz. Das Team bleibt zusammen, zwei routiniertere Spieler „von extern“ wünscht sich der Ex-Bundesligaspieler noch.

Der „Möglichmacher“ von damals – und heute – saß ein paar Meter entfernt vom Trubel und genoss still: Vereinspräsident Dr. Thomas Ulmer. Er hatte einst mit dem rasenden Aufstieg der „Ersten“ die Jugendarbeit im Verein forciert und erntet nun die Früchte der Saat von einst. Bis auf drei Spieler kommen alle Akteure der Aufstiegsmannschaft aus dem eigenen Nachwuchs. „Deshalb ist es einer der schönsten Aufstiege“, sprach Ulmer stolz. Und zur neuen Saison kommen wieder fünf starke Jugendspieler aus der Oberliga-A-Jugendmannschaft „hoch“ zu den Herren. Deshalb ist er sich sicher: „Wir können in der Verbandsliga mitspielen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019