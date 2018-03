FSV-D-Junioren unter den Besten

Anzeige

Den Sprung unter die besten acht Futsal-Teams in Württemberg haben die D-Junioren des FSV Hollenbach gepackt. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen den FV Ravensburg (0:1) gewannen die Nachwuchskicker des Verbandsligisten gegen SGM Glatten (2:1), TSG Backnang (2:1), VfL Herrenberg (2:0) und SSV Ulm (1:0). Damit zogen sie als Gruppenzweiter der WFV-Verbandszwischenrunde ins Finalturnier ein. Dort treffen sie am Sonntag, 25. Februar, auf Gruppensieger FV Ravensburg sowie die SGM Ehningen-Süd, SV Zimmern, SV Schluchtern, VfL Sindelfingen, SSV Reutlingen und VfR Aalen.

Nur ein Tor hat den Hollenbacher C-Junioren am Ende zum Weiterkommen gefehlt. In der entscheidenden Partie um Platz zwei gegen den FC Esslingen verloren die FSV’ler unglücklich mit 0:1 und belegten am Ende Rang drei. Außerdem verloren die Hollenbacher gegen den SV Zimmern (0:1), gewannen gegen die TuS Ergenzingen (2:0) und SV Böblingen (2:1) und teilten sich gegen den SV Frommern torlos die Punkte. rm