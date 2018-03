FSV Dornberg macht das Derby spannend

Anzeige

Der FSV Dornberg musste sich in einer spannenden Begegnung knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Tore für den FSV Dornberg erzielten F. Najafi (55.) und H. Jaiteh (83.).

Schweinberg II – Eubigheim 1:1

In der ersten Hälfte hatten die Gäste einige gute Tormöglichkeiten.. Nach einem schönen Zuspiel von M. Künzig erzielte Reimann in der 59. Minute das 1:0 für die Heimmannschaft. In der 70. Minute gelang Eubigheim nach einem Fehler in der Schweinberger Hintermannschaft das 1:1.

Sennf./R. III/L.II – Höpfing. III 0:2

In einem kämpferischen und ausgeglichenen Spiel ging es mit 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erkämpfte sich der TSV Höpfingen III mehr Spielanteile und erzielte in der 51. Minute durch M. Beckert das 1:0. Die SpG Sennfeld/Roigheim III/Leibenstadt II versuchte kämpferisch dagegen zu halten. In der 63. Minute gelang dem TSV durch M. Beckert das 2:0.

TTSC Buchen – Großeicholzh./S.II

Der Gast ist zu diesem Spiel gar nicht erst angetreten, so dass der TTSC Buchen kampflos die drei Punkte erhält.

