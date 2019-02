FSV-Jungs in bester Verfassung

Hollenbach.Die C-Junioren des FSV Hollenbach haben den Sprung in die WFV-Verbandszwischenrunde als Gruppensieger geschafft. Der Verbandsliganachwuchs zeigt sich in dieser Hallenrunde in guter Verfassung und feierte am vergangenen Wochenende in Ilshofen bereits den fünften Turniersieg. Der Hohenloher Bezirksmeister tritt nun am morgigen Sonntag ab 14 Uhr zur Zwischenrunde in Ludwigsburg an. Dort trifft er in einer starken Gruppe auf den FV Löchgau, Normannia Gmünd, SV Sillenbuch, FC Esslingen und den Lokalrivalen Sportfreunde Schwäbisch Hall. Nur die zwei erstplatzierten Teams qualifizieren sich für die Verbandsendrunde am 24. Februar.

In der Schrozberger Mehrzweckhalle geht es am Sonntag ab 14 Uhr bei der WFV-Zwischenrunde um zwei Plätze beim Endturnier am 24. Februar. Mit Bezirksmeister FSV Hollenbach, SGM Gommersdorf und den Sportfreunden Schwäbisch Hall treten dort gleich drei Vertreter aus Hohenlohe gegeneinander an. Der 1. FC Heidenheim, VfL Kirchheim/Teck und der VfR Aalen komplettieren die Gruppe vier. fsv

