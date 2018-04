FSV mit neuem Selbstvertrauen

Anzeige

Wie dem FSV Hollenbach – Serkan Uygun ging in die zweite türkische Liga – kam auch Leinfelden-Echterdingen in der Winterpause ein Torgarant abhanden: Skemb Miftari wechselte zum FC Schalke 04 II. Zehn Mal hatte er in der Vorrunde getroffen, allerdings stand ihm Gentian Lekaj (7) nur wenig nach.

Nach dem Sieg gegen Ilshofen, dem ersten Dreier nach vier sieglosen Spielen, sollten die Hollenbacher nachlegen, um ihre gute Ausgangsposition im Aufstiegskampf nicht wieder zu verspielen, zumal sich die Konkurrenten in direkten Duellen messen. Der FSV könnte mit einem Sieg heute den Druck auf die anderen vier Spitzenteams erhöhen. Der TSV Ilshofen (5./32 Punkte) empfängt im Verfolgerduell am Samstag die TSG Tübingen (4./35 Punkte).

Die Spfr. Dorfmerkingen (1./43 Punkte) haben den 1. FC Gmünd (3./36 Punkte) zum Spitzenspiel zu Gast. Der Spieltag hat es also in sich – der FSV fährt trotzdem zuversichtlich nach Echterdingen. „Wir haben uns gegen Dorfmerkingen unser Selbstvertrauen wieder geholt“, sagt Wenninger. Gegen Ilshofen stärkten die Hollenbacher das Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit weiter.

