FSV und SV gehen zusammen

Ab der Saison 2019/2020 werden die Fußballabteilungen der Nachbarvereine SV Mulfingen und FSV Hollenbach mit ihrer jeweils zweiten Mannschaft eine Spielgemeinschaft unter dem Namen SGM Mulfingen II/Hollenbach II gründen. Dies beschlossen die Vereine. Hierdurch soll der Unterbau der jeweiligen ersten Mannschaften gestärkt und der demografischen Entwicklung in beiden Fußballabteilungen Rechnung getragen werden. Ziel ist es, die neue Spielgemeinschaft in der Kreisliga A zu etablieren. Um in der A3 starten zu können, muss die Zweite des Verbandsligisten aus Hollenbach die Klasse halten. Weitere Voraussetzung ist, dass die Erste des SV Mulfingen den Klassenerhalt in der Bezirksliga schafft. Doch auch im Falle eines Abstiegs wird die Spielgemeinschaft der beiden Mulfinger Vereine kommen. fsv/sv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019