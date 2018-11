Führungswechsel wird kommen

So wie in der Kreisklasse A auch (siehe Bericht unten), wird es in der Kreisklasse C, Staffel 2, definitiv einen Führungswechsel geben. Auch hier pausiert der Spitzenreiter (SV Nassig III) am Wochenende, während die beiden Verfolger (Türkgücü Wertheim II und FC Külsheim II) im direkten Duell aufeinander treffen. Dadurch steht nämlich fest, dass eines der beiden Teams am Tabellenführer vorbeiziehen wird.

In der Staffel 1 sind die beiden führenden Mannschaften im Einsatz. Sie stehen vor Hürden, deren Höhe nicht zu unterschätzen ist. Die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II tritt beim TuS Großrinderfeld II an und die SpG Beckstein/Königshofen II muss bei SV Anadolu Lauda II ebenfalls sehr auf der Hut sein. Eine Niederlage der „Winzer“ wäre vielleicht schon eine Vorentscheidung im Titelrennen – und zwar zugunsten der „Bälmer“. ptt

