Für Bieringen sind es die „Spiele der Wahrheit“

Das magere 0:0 im Derby gegen den FC Creglingen war letztlich ein durchaus ansehnliches Ergebnis für Tabellenführer SGM Markelsheim/Elpersheim. Zum einen hielt das Team von Marco Reuß mit dem FCC einen Verfolger auf Distanz, zum anderen wurde der Abstand zum Tabellenzweiten, auch bedingt durch die sensationelle 1:5- Pleite der DJK Bieringen in Amrichshausen, sogar auf fünf Punkte ausgebaut. Nun droht der bis dato zu Hause alleine noch ungeschlagenen DJK Bieringen weiteres Ungemach: Der Aufsteiger wird zunächst heute Abend im Verfolgerduell vom FC Creglingen, dann im Spitzenspiel von der SGM Markelsheim/Elpersheim auf Herz und Nieren geprüft.

Die Begegnungen heute

DJK Bieringen – FC Creglingen (Vorrunde 1:5): Gleich zwei Sechs-Punkte Kämpfe stehen der DJK Bieringen nach ihrer 1:5- Abfuhr in Amrichshausen ins Haus. Heute Abend gilt es, den zweiten Platz gegen den schärfsten Rivalen FC Creglingen zu verteidigen. Die in der Rückrunde ungeschlagenen Schwarz- Weißen könnten mit einem Sieg aufgrund der besseren Tordifferenz an ihrem Gastgeber vorbeiziehen. Kann die Koch-Truppe ihren Heimnimbus wahren? Für Gastmannschaften gab es bislang in Bieringen insgesamt erst zwei Punkte.