Für die Landesmeisterschaft qualifiziert

Die SG Großheicholzheim/Hettingen ist badischer Ü40 Kleinfeld-Meister. Bei den Ü50-Männern holte sich erneut der FC Heidelsheim, dieses Jahr in einer SG mit Obergrombach, den Titel. Die Sportanlage der Spvgg. Ketsch bot den Badischen Ü-Meisterschaften beste Voraussetzungen. Die gestandenen AH-Fußballer trotzten den hochsommerlichen Temperaturen und lieferten sich faire Spiele.

Bei den Ü40-Männern sammelte die SG Großheicholzheim/Hettingen in fünf Spielen zehn Punkte und platzierte sich damit vor dem TSV Rettigheim mit neun Punkten und dem FC Dilsberg mit acht Punkten. Auf den weiteren Rängen landeten Titelverteidiger FC Östringen, FC Heidelsheim sowie SG Mosbach/Neckarelz. Die drei Bestplatzierten qualifizierten sich für die Baden-Württembergische Meisterschaft am 28. September bei der SG Stupferich. Im Rennen um die Ü50-Meisterschaft ergab sich ein unglaublicher Dreikampf. Drei Teams beendeten das Jeder-gegen-Jeden mit neun Punkten. Die SG Heidelsheim/Obergrombach hatte die meisten Tore erzielt und holte sich damit dem Titel. BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß, Mannheims Kreisvorsitzender Harald Schäfer und Manfred Bolle vom Europa-Park ehrten die Mannschaften. Die Sieger erhielten die Meisterschale, Eintrittskarten in den Europa-Park für einen gemeinsamen Abschlusstag im weltbesten Freizeitpark sowie Partyfässchen vom BFV-Partner Rothaus. Heiß bedankte sich beim Ausrichterverein Spvgg. Ketsch, den Schiedsrichtern und der Spielleitung, dem bewährte Ü-Fußballteam Erika Centmaier, Helmut Braun und Alexandra Grein für die Organisation. bfv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019