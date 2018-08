Für Höpfingen wird es „knallhart“

Anzeige

Die Fußball-Saison ist noch jung, und schon steht für den TSV Höpfingen der erste Höhepunkt bevor. Im Achtelfinale des BFV-Pokals empfangen die Odenwälder heute Abend um 18 Uhr den Drittligisten Karlsruher SC.

Für Steven Bundschuh, der das Traineramt bei dem Landesligisten erst in diesem Sommer übernahm, ist es „eine tolle Sache“, bereits eines seiner ersten Pflichtspiele als Trainer gegen den KSC zu bestreiten: „Ich freue mich definitiv darauf.“ Zudem sagte er: „Die Spieler sollen es genießen. Aber das Ergebnis soll nicht zu hoch ausfallen.“ Er legt dabei großen Wert auf eine stabile Defensive, die lange „die Null“ halten soll.

Dieses Vorhaben wird jedoch durch die Ansetzung des Pokalspiels nur zwei Tage nach dem ersten Spieltag in der Landesliga erschwert. „Das wird knallhart und ist nicht vorteilhaft“, so Bundschuh. Am vergangenen Sonntag kam Höpfingen zum Saisonauftakt zu Hause nicht über ein 0:0 gegen den SV Osterburken hinaus – jene Mannschaft, die den Drittligisten in der vorherigen Pokalrunde gefordert hatte. Vor zwei Wochen hatte eine überwiegend mit Ergänzungsspielern bestückte KSC-Mannschaft gegen den SV Osterburken keine Mühe und gewann mit 9:1.

Trotz dem bevorstehenden Spiel gegen den Karlsruher Sportclub war die Enttäuschung beim Trainer und der Mannschaft nach dem Unentschieden zum Auftakt groß. „Wir hatten uns mehr erwartet“, so Bundschuh. Entsprechend war die Stimmung bei allen Beteiligten am Sonntagabend noch getrübt.

Abgesehen von den beiden Urlaubern Hans-Christian Bartesch und Jonas Farrenkopf kann der TSV personell aus dem Vollen schöpfen. Und das wird aufgrund der kurzen Regenerationszeit auch nötig sein.

Eine deutlich längere Pause hatte der KSC, der am vergangenen Freitagabend zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena bereits sein drittes 1:1-Unentschieden in dieser Saison einfuhr. Hinzu kommt ein 1:0-Sieg bei Fortuna Köln. Somit sind die Karlsruher nach den ersten vier Spieltagen in der 3. Liga zwar ungeschlagen, ließen aber auch einige Punkte liegen und wurden daher ihren großen Ambitionen bislang noch nicht ganz gerecht. Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz am Sonntag zu Hause in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Hannover 96.

Lokalderby in Oberwittstadt

Gastgeber eines weiteren BFV-Pokal-Viertelfinals ist der TSV Oberwittstadt. Der TSV empfängt mit dem Verbandsliga-Absteiger VfR Gommersdorf einen Landesliga-Konkurrenten und Meisterschaftsmitfavoriten zum Lokalderby. Der Anpfiff dieser Begegnung erfolgt 15 Minuten später als ursprünglich angesetzt. Spielbeginn ist somit morgen Abend um 17.45 Uhr.

Der VfR Gommersdorf feierte am vergangenen Sonntag einen gelungenen Auftakt in die Landesliga-Runde. Beim SV Nassig behielten die Jagsttäler mit 2:0 die Oberhand. Da Oberwittstadt erst am kommenden Sonntag in das Landesliga-Geschehen eingreift, testete der TSV am vergangenen Wochenende beim SV Edelfingen. Gegen den Hohenloher A-Ligisten setzte sich der TSV mit 5:2 durch.

In den vergangenen Jahren kreuzte sich der Weg der beiden Mannschaften immer wieder. Der letzte Sieg der Oberwittstadter liegt bereits einige Zeit zurück: Im November 2012 gewann der TSV zu Hause gegen den VfR Gommersdorf mit 1:0.

In den folgenden fünf Aufeinandertreffen behielt zwei Mal der VfR Gommersdorf die Oberhand, darunter auch im bislang einzigen Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Verbands-Pokal im August 2014. In der zweiten Runde gewann Gommersdorf damals auswärts mit 3:2. Die anderen drei Partien endeten unentschieden.

