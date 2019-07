Für noch mehr Qualität

„Qualifizierung ist der Hebel, um über gut ausgebildete Trainer mehr junge Spielerinnen und Spieler für den Fußballsport zu begeistern.“ Mit Darko Lacic hat ein weiterer Referent des Badischen Fußballverbandes das DFB-Ausbilderzertifikat erhalten.

Der 47-Jährige ist in der Qualifizierung des BFV bei Kurzschulungen, in der Junior-Coach-Ausbildung und bei zentralen und dezentralen C-Lizenz-Lehrgängen im Einsatz. „Die Vereine arbeiten in einem schwierigen Umfeld und haben Probleme, den Spielerschwund aufzuhalten.

Wenn ich junge Spieler frage, kommt ganz oft: „Der Trainer ist nicht kompetent“. An dieser Stellschraube kann der Verein arbeiten. Qualifizierung ist der Hebel, um über gut ausgebildete Trainer mehr junge Spielerinnen und Spieler für den Fußballsport zu begeistern.“

Seiner Vorbildrolle komme er unter anderem mit dem DFB-Ausbilderzertifikat nach. Die Ausbildung umfasste die drei Module Methodenkompetenz, soziale Kompetenz und Medienkompetenz, die Lacic erfolgreich belegt hat. „Ich finde es toll, dass der DFB seinen Referenten die Möglichkeit bietet, sich in der Lehrarbeit weiterzubilden. Ich habe insbesondere beim Schaffen einer positiven Lernatmosphäre neue Ideen gesammelt.“

Im Fußballkreis Mosbach engagiert sich Lacic daher auch als Qualifizierungsbeauftragter. Sein Ziel: „Wir müssen den Trainernachwuchs vorausschauend ausbilden. Die Junior-Coach-Lehrgänge sind da ein tolles Instrument. Auch die vielen FSJ-Stellen, die es bei den Vereinen schon gibt, zeigen genau in diese Richtung. Die Vereine müssen ihre jungen Leute ermuntern, schon früh zu Lehrgängen zu gehen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019