Für TSV Oberwittstadt ist die Vizemeisterschaft fast perfekt

Tore: 0:1 (23.) Faulhaber, 1:1 (46., Eigentor) M. Duschek, 2:1 (86.) F. Zürn, 3:1 (89.) J. Reuther. – Rote Karte: Schmitt (86., wegen Nachtretens)– Schiedsrichter: Maximilian Schmidt (Dühren). – Zuschauer: 80.

Nach verhaltenen Beginn, viele Szenen spielten sich im Mittelfeld ab, waren die Gäste spielbestimmend, setzten sich in der Hälfte der Heimelf fest. Allerdings kamen bis zur 15. Minute keine Torszenen zustande. Gommersdorf verlor zu früh einfache Bälle und brachte Uissigheim ein ums andere Mal in Ballbesitz. Die bis dahin einzige Chance hatte Marco Klenk, nach Freistoß nahm er Maß, doch Diehm im Gästetor parierte glänzend. Uissigheim spielte gefälliger, nach Freistoß über rechts war die Abwehr nicht im Bilde, Faulhaber war mit seinem Drehschuss aus 15 Meter erfolgreich (23.): 0:1. Die weiteren Szenen gehörten den Gästen, Gommersdorf kam nun immer wieder durch leichte Abspielfehler in die Rückwärtsbewegung, so dass sich bis zur Halbzeit nichts mehr änderte. Die zweite Hälfte hatte mehr zu bieten: Beide Teams agierten zielstrebig nach vorne. Duschek fälschte einen scharf hereingebenden Freistoß unglücklich in die eigenen Maschen ab. Beide Teams wollten die Entscheidung, immer wieder schnelle Angriffe waren nun angesagt. Die Vorentscheidung fiel in der 85. Minute: Florian Behringer erkämpfte sich den Ball an der Mittellinie, direktes Zuspiel auf Fabian Zürn, der dribbelte los, Diehm im Tor hatte keine Chance (86.) – 2:1. Unschöne Szene in der 86. Minute: Yannik Schmitt trat gegen Patrick Retzbach nach und sah folgerichtig die Rote Karte. Der VfR Gommersdorf nutzte nochmals eine Unaufmerksamkeit, Zürn eroberte den Ball, schönes Zuspiel auf Youngster Julian Reuther, der mit Routine an Diehm vorbei das umjubelte 3:1 für die Heimelf erzielte (89.).

TSV TBB – SV Königshofen 2:0

Tauberbischofsheim: Bier, Burger, Höfling, Freundschig, Seethaler, Schrank, Miller, Wolter, Hilbert, Berberich, Greco.

Königshofen: Hönig, Henning, Wolf, Karsli, Tiefenbach, Rathmann, Wagner, Michelbach, Burkhard, Saul, Michelbach.

Tore: 1:0 (30., Elfmeter) Greco, 2:0 (89.) Schmitt. – Gelb-Rote Karte: Enrico Ratmann (90.+1). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Niklas Hetzel (Mosbach).

Die Zuschauer sahen von Beginn an eine engagierte Heimmannschaft. Man merkte der Elf von Trainer Mario Fleischer an, dass sie nach den letzten Niederlagen wieder einen Sieg einfahren wollte. Der Gegner aus Königshofen wurde früh unter Druck gesetzt und so erspielte sich der TSV Tauberbischofsheim deutliche Feldvorteile. Es dauerte allerdings bis zur 30. Minute ehe die Einheimischen jubeln durften. Mario Greco verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:0. Die Gäste hatten vor der Halbzeit noch zwei gute Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen, scheiterten aber an Steffen Bier. Nach dem Wechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Die Heimelf war die spielbestimmende Mannschaft und kontrollierte das Spiel. Der SV Königshofen versuchte weiter, den Ausgleich zu erzielen, erspielte sich aber keine zwingenden Chancen. Kurz vor Ende der Begegnung erzielte Philipp Schmitt nach einem guten Konter für den TSV Tauberbischofsheim das 2:0. Das war die Entscheidung für den verdienten Erfolg.

SVV Wertheim – Neunkirchen 0:0

Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu, Bundschuh, Ratter, Greulich (68. Jörg), Baytekin, Hensel, Ochs (30. De Simone), Aksit, Helfenstein, Jesser.

Neunkirchen: Strein, Knörzer, Frauhammer, (46. Schäfer), Burkhard, Knörzer, Leibfried (50. Jilka), Eiermann, Trabold, Hauck, Schilling, Homoki.).

Schiedsrichter: Daniel Schindler (Leimen). – Zuschauer: 80.

Beide Mannschaften starteten sehr verhalten in die Partie. Es spielte sich viel im Mittelfeld ab, und beide Defensivreihen standen sicher. Überschattet wurde die erste Halbzeit von einer vermutlich schwereren Verletzung von Anton Ochs nach einer knappen halben Stunde, als er sich ohne Fremdeinwirkung das Knie bei einem Torabschluss verdrehte. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte spielten beide Teams im zweiten Durchgang mit mehr Risiko. Aksit aufseiten der Heimelf hätte das Spiel entscheiden können mit mehreren guten Chancen im Eins-gegen-Eins gegen Gästekeeper Strein, aber die Abschlüsse waren alle zu unpräzise. Die Gäste hatten kurz vor Ende der Partie nach einem Konter die Möglichkeit, die drei Punkte aus Bestenheid zu entführen, aber auch hier vertändelte Trabold leichtfertig den Ball in aussichtsreicher Position. So endete die Partei mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Türkspor Mos. – Oberwittstadt 2:6

Mosbach: Radefahrt, Labusi, Losing, Aslan (17. Uslu), Gül, Saljic, Sen, Kaplan, Koca, Jarju (77. Duyar), Cavli (69. Götz).

Oberwittstadt: Dikel, Zeller, Blatz, N. Walz (77. Wohlfahrt)), Ch. Schledorn (88. Lev), Rolfes, Reinhardt, B. Walz, Essig, Czerny, Zimmermann (88. Kunkel).

Tore: 1:0 (12.) Koca, 1:1 (44.) N. Walz, 1:2 (55.) Ch. Schledorn, 1:3 (67.) Rolfes, 1:4 (71.) Essig, 1:5 (73.) N. Walz, 1:6 (80.) Essig, 2:6 (84.) Koca. – Schiedsrichter: Mike Reutter (Pforzheim). – Zuschauer: keine Angaben.

Bereits im ersten Durchgang hatten die Gäste mehr Spielanteile, jedoch waren die größeren Chancen aufseiten der Hausherren. Nach einem Freistoß war Koca zur Stelle und erzielte per Kopf den Führungstreffer (14.). Es dauerte bis zur 44. Minute, ehe der TSV durch N. Walz zum Ausgleich kam. Im zweiten Spielabschnitt präsentierten sich die „Grün-Weißen“ auf dem Neckarelzer Kunstrasenplatz wie eine Spitzenmannschaft. Angriff auf Angriff rollte nun auf den Heim-Kasten. Torwart-Routinier Radefahrt wurde zum besten Mann seiner Mannschaft. Aber auch er konnte den am Ende hohen und verdienten TSV-Sieg nicht verhindern.

FC Schloßau – Gerlachsheim 4:1

Schloßau: S. Scheuermann, Götz (46. Geier), Schulte, Proksch, Ihrig, T. Scheuermann, Stuhl, Brech (71. Kamaso), Böhm, Benig (62. Link), Schnorr.

Gerlachsheim: Sack, Michelbach (84. Fritsch), Leverow, Cosgun, Klingert, Mohr, Holler, Bilancia (46. Przerwok), Brach (68. Derr), Neudecker, Krämer.

Tore: 1:0 (21.) Brech, 2:0 (39.) Böhm, 3:0 (64.) Brech, 3:1 (74.) Klingert, 4:1 (76.) Stuhl. – Besondere vorkommnisse: Scheuermann hält Elfmeter von Cosgun (83.). – Schiedsrichter: Tim Stürmer (Bruchsal). – Zuschauer: 100.

In diesem so wichtigen Spiel um den Klassenerhalt merkte man bei den Gastgebern vom ersten Moment an, dass man vor den eigenen Zuschauern einen Sieg einfahren wollte. Bereits nach vier Minuten hatte man die erste Chance nach einem Freistoß von Stuhl, den Sack im Gerlachsheimer Tor aber über das Tor faustete. Wie aus dem Nichts die erste Torchance der Gäste: Nach einer wenig koordinierten Abwehrstellung der Heimmannschaft traf Holler mit einem fulminanten Schuss aus 13 Metern die Latte. Danach blieb der FC weiter auf dem Gaspedal. Einen mustergültigen Steilpass nahm Brech in der 21. Minute auf, lief einige Meter auf den gegnerischen Torwart zu und versenkte den Ball mit einem Flachschuss unhaltbar zum 1:0. In der Folge hatte erneut Stuhl mit einem Freistoß, den Sack glänzend parierte, und Brech mit einem Schuss, den ein Gerlachsheimer Verteidiger von der Linie kratzte, die Chance das Ergebnis zu erhöhen. Danach machte Schloßaus Torwart Scheuermann einen VfR-Konter zunichte. In der 39.Minute endete der beste Spielzug mit dem 2:0 für den FC. Schulte schickte auf der linken Seite Götz an der Außenlinie steil, der lief bis fast zur Grundlinie, und die Hereingabe verwandelte Böhm aus kurzer Distanz. Es dauerte bis zur 64. Minute, bis Brech mit einem tollen Solo die Gästedefensive narrte, den Torhüter ausspielte und dem Verteidiger auf der Torlinie keine Chance ließ – 3:0. Auch danach war das Spiel eher in ruhigen Bahnen, bis in der 74. Minute Klingert 1:3 verkürzte. Doch die Heimmannschaft zeigte sofort, dass man nicht gewillt war, am heutigen Spieltag keine Kompromisse einzugehen. Praktisch im Gegenzug spielte Böhm den nachrückenden Stuhl frei, der den Ball gegen die Laufrichtung des Gästetorwarts zum 4:1 einschoss. Den Schlusspunkt des Spiels setzte ein verschossener Elfmeter der Gäste. Scheuermann hiel in der 83. Minute bravourös.

FV Lauda – SV Osterburken 4:1

Lauda: Bornhorst, Neckermann, Lotter (76. Hofmann), Gerberich, Jallow (83. Marvin Müller), Fell, Schmidt, Ilic (75. Hehn), Ondrasch (83.), Jurjevic.

Osterburken: Niklas, Elert (70. D. Gutenberg), Baumgart (87. M. Gutenberg), Mench (61. Beckmann), Nemeth (70. Schmitt), Titarenko, Kaplan, Bender, Hettinger, Merz, Siegfried.

Tore: 1:0 (19.) Neckermann, 2:0 (29.) Jurjevic, 2:1 (51.) Kaplan, 3:1 (69.) Jurjevic, 4:1 (84.) Schädle. – Besonderes Vorkommnis: Niklas hält Elfmeter von Jurjevic (59.). – Schiedsrichter: Tobias Brand (Bad Wimpfen). – Zuschauer: 230.

Der FV Lauda begann druckvoll und schnürte die Römerstädter in ihrer eigenen Hälfte ein. Thomas Lotter (2.), Rouven Schmidt (4.) und Jonas Neckermann (5.) hatten bereits die ersten Möglichkeiten. Jurjevic (10.) zirkelte den Ball vom Strafraumeck knapp über die Latte. Erst nach einer Viertelstunde hatten sich die Gäste sortiert. Nach einem Eckball sprang Jonas Neckermann am höchsten und köpfte den Ball zum 1:0 ein (19.). Osterburken machte zwischendurch durch einen Weitschuss von Sebastian Hettingen (22.) auf sich aufmerksam. Der agile Rouven Schmidt setze sich zum wiederholten Male auf der rechten Seite durch und passe quer auf Goran Jurjevic (29.) der den Ball zum 2:0 einschob. Danach war das Spiel etwas ausgeglichener und auch der SVO kam einige Male vor das FVL-Tor. Gleich nach der Pause legte der FV Lauda wieder los: Ondrasch (47.), Gerberich (48.) und Fell (50.) hatten Chancen zum 3:0. Nach einer Unaufmerksamkeit in Laudas Abwehr setzte sich Tim Siegfried nach einem Einwurf auf der rechten Seite bis auf die Grundlinie durch und passte auf Tolga Kaplan, der am langen Pfosten stehend zum Anschlusstreffer kam. Nach Foulspiel an Rouven Schmidt fand Laudas Torjäger Goran Jurjevic in der 59. Minute in Torwart Jan Niklas seinen Meister, der den Elfmeter abwehren konnte. Jonas Neckarmann traf die Querlatte (67.). Nach feiner Flanke von Rouven Schmidt erzielte dann Goran Jurjevic (69.) das beruhigende 3:1 für den FV Lauda. Kristofer Schädle (85.) mit seinem ersten Saisontor stellte den Endstand von 4:1 her.

Strümpfelbrunn – FV Mosbach 0:3

Strümpfelbrunn: Haas, Schulz, Vogel, Gramlich, Sigin (78. A. Weiß), Baumbusch, Weiß (13. Kuhn), Palm (59. Meier), Kwasniok, Guth (64. Link), Frank.

Mosbach: Hammel, Knörzer, Mayer, Bender (89. Söhner), Beer, Diemer, Tilsner (78. Bott), Augustin, Kreß, Hinninger (87. Kurberger), Ebel (74. Kern).

Tore: 0:1 (20.) Bender, 0:2 (82.) Kern, 0:3 (87.) Hinninger. – Schiedsrichter: Lukas Jones (Langenbrücken). – Zuschauer: k. A.

FC Grünsfeld – TSV Buchen 4:1

Grünsfeld: Stephan, D. Dürr, Betzel, Wagner, Müller (64. Korsukov), Albert, Moschüring (87. Krobucek), Scherer (74. Kreis), Schenk, Celiscak (86. Kraft), Braun.

Buchen: Böhrer, Syan, Ivanov (65. Erdogan), Münch, Großkinsky, Kugel, Kohlmann, Makosch(80. Brötel), Gruslak, Mergjar, Al-Saeedi.

Tore: 1:0 (8.) Moschüring, 2:0 (12.) Scherer, 3:0 (47.) Schenk, 3:1 (49.) Al-Saeedi, 4:1 (90.+3) Kraft. – Schiedsrichter: Fabian Reuter (Heidelberg). – Zuschauer: 85.

Grünsfeld fing stark an und erspielte sich die erste Torchance durch Müller. Die zweite gute Möglichkeit gab es nur ein wenig später: Nach einem Foul an Christoph Schenk setzte Vedran Celiscak den fälligen Freistoß knapp am Tor vorbei. Dann half der Gegner etwas mit: Die Abwehr des TSV Buchen bekam den Ball nicht richtig weg, und so brachte Chris Moschüring den Gastgeber in Führung. Vier Minuten später das Gleiche Bild: Ballverlust Buchen, und Benedikt Scherer verwandelte zum verdienten 2:0. Nur zwei Minuten später hatte erneut Moschüring die große Chance, auf das Dritte Tor, verfehlte es aber knapp. Buchen hatte sich von diesem Doppelschlag erholt und nahm dieses Ergebnis mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber wacher aus der Kabine. Nach nur ein paar Minuten erzielte Christoph Schenk per Lupfer das dritte Tor. Fast wie aus dem Nichts schaffte Buchen durch Al-Saeedi den Anschluss. Der FC Grünsfeld bestimmte in der Folgezeit das Spiel und verwaltete die Zwei-Tore-Führung. In den letzten zehn Minuten wurde Buchen stärker. Sie scheiterten aber jeweils einmal am Pfosten und der Latte. So gelang dem eingewechselten Markus Kraft mit dem Schlusspfiff das hochverdiente 4:1.

