Für Unterschüpf sieht’s ganz schlecht aus

Nassig II/S. - Kickers DHK Wert. 2:1

Tore: 1:0 (7.) Moritz Stobbies, 1:1 (52.) Fabian Schüppert, 2:1 (Foulelfmeter, 90.) Szymon Piechowiak. – Schiedsrichter: Grüßung (Eichel). – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte für Sebastian Kippes (DHK/75.), Rote Karte für Philipp Amend (DHK/90.). – Zuschauer: 120.

Die Gastgeber starteten gut und erspielten sich in der ersten Viertelstunde mehr Anteile. Bereits in der siebten Minute kam der SVN das erste Mal gefährlich vor das gegnerische Tor und markierte gleich die Führung durch einen Treffer aus kurzer Distanz. Bis zur Pause ging bei beiden Mannschaften allerdings offensiv nicht besonders viel, so dass weitere Höhepunkte im ersten Durchgang ausblieben. Nach dem Seitenwechsel drückte der Gast stärker auf den Ausgleich. In der 52. Minute wurde Schüppert angespielt, der zum 1:1 einköpfte. Doch auch die „Landesliga-Reserve“ wurde anschließend wieder offensiver und hatte kurz nach dem Ausgleich eine gute Gelegenheit, doch ein Freistoß ging lediglich an die Latte. In der Folge kontrollierten dann die Gäste das Geschehen, doch versäumten sie es, in Führung zu gehen. Stattdessen waren es die Hausherren, die in Überzahl kurz vor dem Abpfiff einen Strafstoß zugesprochen bekamen, den Piechowiak zum schmeichelhaften 2:1-Endstand verwandelte.

TSV Assamst. – DJK Unterbalb. 2:0

Tore: 1:0 (30.) Tobias Rumm, 2:0 (73.) Pascal Hügel. – Schiedsrichter: Gottmann (Aglasterhausen). – Besonderes Vorkommnis: Assamstadt vergibt Foulelfmeter. – Zuschauer: 130.

Die Zuschauer sahen einen engagierten Beginn der Einheimischen. Trotz der Feldüberlegenheit schaffte es der TSV zunächst jedoch nicht, sich gegen die gut gestaffelte Gästedefensive zwingende Chancen zu erarbeiten. So dauerte es eine halbe Stunde, ehe Rumm eine Vorarbeit von Stauch per Direktabnahme in den Winkel beförderte. Assamstadt blieb auch in der Folge am Drücker und drängte im zweiten Durchgang die DJK weitgehend in deren eigene Hälfte zurück. Die Gäste beschränkten sich in der Hauptsache auf Defensivarbeit. Dennoch schaffte es der TSV, in der 73. Minute zum verdienten 2:0-Endstand zu kommen.

Gerchsheim – Schwabh./Wind. 1:2

Tore: 0:1 (10.) Jochen Kaibel, 1:1 (65.) Matthias Grünewald, 1:2 (85.) Frederik Greiner. – Schiedsrichter: Noe (Laudenberg). – Zuschauer: 100.

Zwar zeigten die Hausherren einen offensiven Beginn, doch waren es die Gäste, die nach zehn Minuten ihre erste Chance zur Führung nutzten. Gerchsheim erspielt sich in der Folge mehr Feldanteile, doch kam man nicht zu zwingenden Abschlüssen. Stattdessen hattem die Gäste in der 38. Minute eine, Möglichkeit, die Beyerle jedoch vergab. Nach dem Seitenwechsel passiert zunächst wenig, bis der Gerchsheimer Keeper nach einer knappen Viertelstunde gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit glänzend parierte. Die Hausherren waren bis dato im zweiten Durchgang eher blass, doch dann köpfte Grünewald in der 65. Minute nach einer Ecke zum Ausgleich ein. In der Folge wurde das Geschehen intensiver, ohne dass sich eines der Teams zunächst weitere Chancen erspielt hätte. Die Gäste wurden in der Schlussphase dann noch einmal aktiver, drückten auf das Gerchsheimer Gehäuse und markierten in der 85. Minute doch noch den Siegtreffer.

Unterschüpf/K. – Kreuzwerth. 1:4

Tore: 0:1 (27.) und 0:2 (31.) Albert Grenz, 0:3 (53.) Adrian Redondo, 0:4 (66.) Albert Grenz, 1:4 (76.) Jens Heissenberger. – Schiedsrichter: Wirth (Stein). – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karten für Florian Feix (51.) und Christoph Klein (68., beide Kreuzwertheim), rote Karte für Andreas Kraus (57., Unterschüpf/K.). Außerdem: Unterschüpf/K. vergibt einen Foulelfmeter (85.). – Zuschauer: 100.

Die Zuschauer sahen im Kellerduell einen flotten Beginn der Hausherren, die sich einige Möglichkeiten erspielten. Dennoch waren es die Gäste, die bis zur 31. Minute dank eines Doppelpacks von Albert Grenz mit 2:0 in Front gingen. Die Gastgeber wirkten in der Folge verunsichert und fanden nicht mehr zu ihrem Spiel. Kreuzwertheim hingegen machte weiter Dampf und erhöhte in der 53. Minute. In der zweiten Hälfte war das Geschehen von Hektik geprägt. Platzverweise auf beiden Seiten taten ihr Übriges. Nachdem Grenz in der 66. Minute auf 4:0 erhöht hatte, bäumten sich die Hausherren in der Schlussviertelstunde nochmals auf, kamen jedoch nicht über den 1:4-Ehrentreffer hinaus. Selbst ein Elfer wurde nicht im Tor untergebracht.

Gerlachsheim – Brehmbachtal 3:1

Tore: 0:1 (21.) Florian Stang, 1:1 (24.) Fabian Mohr, 2:1 (71.) Timo Holler (Elfmeter), 3:1 (82.) Marius Mohr. - Schiedsrichter: Schiffmacher (Walldürn). - Zuschauer: 80.

Nach drei sieglosen Partien in Folge war der VfR gegen Brehmbachtal auf einen „Dreier“ angewiesen, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Zunächst trafen jedoch die Gäste, die durch Stang in der 21. Minute in Führung gingen. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später glich Mohr aus. In der Folge schafften es beide Teams nicht erneut zu netzen, so dass man sich zur Pause mit einem Remis begnügen musste. Erst in der 71. Minute zappelte der Ball erneut im Netz, als Timo Holler die Hausherren per Foulelfmeter in Front brachte. Mohr machte in der 82. Minute mit dem Tor zum 3:1 alles klar.

Reicholzheim/D. – Umpfertal 1:0

Tor: 1:0 (17.) Tobias Schumacher. – Schiedsrichter: Kovacs (Schefflenz). – Zuschauer: 100.

Die Zuschauer sahen einen guten Beginn der Gäste, die nach elf Minuten zum ersten Mal den VfB-Keeper prüften. Sechs Minuten später schlug es dann jedoch auf der anderen Seite ein. Schumacher nutzte einen Abpraller zur Führung. Umpfertal blieb in der Folge bemüht und hatte vor allem in der 62. Minute Pech, als ein Kopfball gegen den Pfosten prallte. In der Schlussphase hatten die Umpfertäler noch zwei gute Möglichkeiten, mussten sich jedoch letztlich knapp geschlagen geben.

