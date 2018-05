Für viele Spieler ist das ein neuer Anreiz

Anzeige

Im Grunde ging alles ganz schnell: Mitte April gab es das erste Gespräch zwischen Vertretern der Fußball-Abteilung des TV Hardheim und Vereinsmitarbeitern des SV Bretzingen; Am 20. April haben die Spieler beider Mannschaften abgestimmt und mit „ja“ votiert, und heute vor einer Woche unterschrieben die „Klub-Bosse“ des TVH und des SVB eine Vereinbarung, ab der kommenden Saison im Fußball „gemeinsame Sache“ zu machen. Die erste Mannschaft von „Hardheim/Bretzingen“ spielt 2018/19 in der Kreisliga, die zweite Mannschaft in der Kreisklasse A.

„Wir wollten und konnten aus personeller Sicht nicht mehr alleine weiter machen“, sagte Stephan Haberkorn, Vorsitzender des SV Bretzingen, bei der offiziellen Vorstellung der neuen „Spielgemeinschaft“, die aus sportrechtlichen Gründen allerdings nicht so „firmieren“ darf (siehe unten). Und ähnlich hören sich die Beweggründe auf Hardheimer Seite an: „Wir hatten aktuell schon Probleme, die nötige Spieleranzahl für zwei Mannschaften zusammen zu bekommen, und für den Sommer haben viele Spieler signalisiert, dass sie aufhören werden“, sagte Torben Franzwa, Fußball-Abteilungsleiter beim TVH.

Die sportlichen Folgen Durch den fußballerischen Zusammenschluss zwischen dem TV Hardheim und dem SV Bretzingen wird es in der aktuellen Saison keinen Absteiger aus der Kreisliga Buchen geben. Dazu wird es auch kein Relegationsspiel zwischen dem Vorletzten der Kreisliga und dem Dritten der Kreisklasse A geben. Dies bestätigte Horst Saling, stellvertretender Fußballkreis-Vorsitzender.

Der Grund: Vier Mannschaften aus der aktuellen Kreisliga bilden künftig nur noch zwei Mannschaften: Götzingen/Eberstadt und Hardheim/Bretzingen. Da die Eberstadter und die Bretzinger auf ihr Spielrecht in der Kreisliga für die Saison 2018/19 verzichten, werden sie nach Abschluss dieser Spielzeit auf die letzten beiden Plätze gesetzt. Das wären laut Regularien der Abstiegs- und der Relegationsplatz gewesen.

Dies hat zur Folge, dass der Dritte der Kreisklasse A Buchen nicht in die Relegation muss, sondern direkt in die Kreisliga aufsteigt. Das für Freitag, 8. Juni, geplante Relegationsspiel entfällt.

Gespielt wird fix die Relegation zwischen den beiden Kreisklasse-B-Vizemeistern. Dies ist am Freitag, 1. Juni, vorgesehen. Sollte es zur Konstellation kommen, dass in der „B2“ Oberwittstadt II (aktuell Tabellenführer) noch Zweiter und das erste Relegationsspiel gegen die SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen gewinnen sollte und gleichzeitig der SV Ballenberg als Drittletzter in der A-Klasse „einlaufen“ sollte, dann würde es nicht zu einem entscheidenden Relegationsspiel zwischen Oberwittstadt II und Ballenberg (Samstag, 9. Juni) kommen, da diese beiden Teams in der kommenden Saison „gemeinsame Sache“ machen.

Der Kreisliga droht für die Saison ein 18er-Feld: 15 Teams sind es aktuell, drei fallen weg (zwei „Fusionen“ und ein Meister). Dazu kommen drei Aufsteiger aus der A-Klasse und – nach aktuellem Stand – drei Absteiger aus der Landesliga (Gommersdorf II, Schloßau und Buchen). mf

Der TV Hardheim wird federführend bei diesem „Zusammenschluss“ sein, alle Spieler des SV Bretzingen wechseln zur neuen Saison nach Hardheim. Da für die Kreisliga sportrechtlich keine Spielgemeinschaft (SpG oder SG) gebildet werden darf, wird diese neue Mannschaft lediglich unter „Hardheim/Bretzingen“ auf Punktejagd gehen – genau wie Götzingen/Eberstadt (wir berichteten). Der SV Bretzingen verzichtet auf sein Startrecht in der Kreisliga, nimmt aber das in der Kreisklasse A wahr. Deshalb darf die zweite Mannschaft der neuen „SG“ dann auch in der A-Klasse spielen.