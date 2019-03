Für zwei ganz wichtig

Vor allem für zwei Mannschaften aus der Fußball-Landesliga Odenwald stehen heute ganz wichtige Nachholspiele auf dem Programm – und das noch auswärts: Der Vorletzte Eintracht Walldürn tritt beim VfR Uissigheim an, und der Viertletzte TSV Tauberbischofsheim spielt beim FV Reichenbuch (Anstoß ist jeweils um 19 Uhr). Beide Abstiegskandidaten sind aufgrund der Tabellensituation fast schon verpflichtet zu punkten.

Auf der anderen Seite ist es freilich so: Mit Siegen in den Nachholspielen könnte sich der VfR Uissigheim aller Abstiegssorgen entledigen und Aufsteiger Reichenbuch könnte zumindest einen riesengroßen Schritt zum Klassenerhalt machen. Die Akteure aller vier Mannschaften haben also Grund genug, Vollgas zu geben.

Für „Tauber“ und die Eintracht sind die Vorzeichen allerdings nicht so prickelnd. Der TSV hat seit sieben Pflichtspielen nicht mehr gewonnen; die Eintracht warten seit fünf Landesliga-Begegnungen auf einen „Dreier“. Dazu kommt die Schwäche dieser beiden Kellerkinder auf fremden Plätzen: Die Wallfahrtsstädter sind Letzter der Auswärtstabelle. Lediglich drei Unentschieden haben die Walldürner dort zu Buche stehen. Tauberbischofsheim ist in dieser Listung nicht viel besser: Vorletzter mit vier Zählern – ein Sieg und eine Niederlage. Damit ist klar: Das muss besser werden. mf

