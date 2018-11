FV-Junioren mit Auswärtssieg

VfB Eppingen – FV Lauda 0:2

Mit einer überzeugenden Leistung sicherten sich die B-Junioren des FV Lauda in der Verbandsliga drei wichtige Auswärtspunkte beim VfB Eppingen. Durch das 2:0 beim direkten Tabellennachbarn im letzten Spiel des Jahres bleiben die Taubertäler auf Schlagdistanz zum immer enger zusammenrückenden Mittelfeld der Tabelle und halten sich alle Optionen für die Rückrunde offen.

Beide Teams waren sich der richtungsweisenden Bedeutung des klassischen „Sechs-Punkte-Spiels“ bewusst. Die Laudaer übernahmen sofort die Initiative, drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Mit hoher Laufbereitschaft und taktischer Disziplin erspielte sich der Laudaer Nachwuchs schnell ein Übergewicht im Mittelfeld und setzte seine schnellen Offensivkräfte ein ums andere Mal vielversprechend in Szene. In der 26. Minute wusste sich die Eppinger Abwehr nur durch einen Rückpass zum Torhüter zu helfen, der zu einem indirekten Freistoß auf der 16-Meter-Linie führte. Stefan Kerters genau platzierter Schuss fand den Weg ins Eppinger Gehäuse und markierte die hochverdiente Führung der Gäste. Marvin Heinzl bewies sieben Minuten später im Eppinger Strafraum Handlungsschnelligkeit und markierte mit einem trockenen Flachschuss das vielumjubelte 2:0. Nach der Pause warfen die Hausherren erwartungsgemäß alles nach vorn, doch die FVL-Hintermannschaft sowie der glänzend aufgelegte Julian Schneck, der in der zweiten Hälfte für den ebenfalls überzeugenden Julian Schmidt das Tor hütete, ließen nichts mehr zu. wm

