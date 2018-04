FV Lauda macht langsam Jagd auf die 100-Tore-Schallmauer

Anzeige

Von Beginn an erfreuten beide Mannschaften mit schnellem und offensivem Spiel. Dennoch dauerte es bis zur 15. Minute, bis einmal Torgefahr aufkam. Ein schneller Angriff der Gäste wurde von einem VfR-Akteur an den Torpfosten gelenkt. Aber fast im Gegenzug traf auch die Heimelf das Aluminium. In der 31. Minute kam Volker Rüttling im Strafraum der Gäste zum Schuss, verzog aber denkbar knapp. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte sich die Heimelf noch einmal gut in Szene, doch der aufmerksame Torhüter der Gäste reagierte gedankenschnell. Auch in der zweiten Spielhälfte suchten beide Seiten ihr Heil in der Offensive, doch die Hintermannschaften blockten diese Bemühungen souverän ab. In der 55. Minute setzte sich Lennart Morawietz im Strafraum der Gäste vorbildlich durch, doch seine Flanke fand keinen Abnehmer. In der 65. Minute hatten die Gäste noch eine gute Möglichkeit. Doch auch der VfR stand in nichts nach und prüfte den Torwart der Gäste ein ums andere Mal. Der VfR war am Drücker und machte mächtig Druck. Doch fast mit dem Schlusspfiff hatten auch die Gäste eine weitere Möglichkeit.

TSV Buchen – Strümpfelbrunn 2:2

Buchen: Böhrer, Kardo, Ivanov, Horst, Münch, Kugel, Gruslak (90. Hinner), Großkinsky, Makosch, Mergjar, Al-Saeedi (69. Erdogan/81. Aydin). Strümpfelbrunn: Haas, Schulz, Weiß, Gramlich, Sigin (62. Vogel), Baumbusch, Weiß, C. Palm (51. Kuhn), Guth, Schulz, Frank (69. Link). Tore: 0:1 (29.) Eigentor, 1:1 (38.) Al-Saeedi, 2:1 (50.) Mergjar, 2:2 (56.) Schulz. – Schiedsrichter: Arthur Mounchili Njoya (Brühl). – Zuschauer: 80.

Die erste Chance hatte der TSV Buchen, aber der Torwart lenkte einen Gruslak-Kopfball nach Freistoß von Münch über die Latte. Die Einheimischen machten viel Druck, und nach 20 Minuten hielt Haas stark gegen den frei stehenden Al-Saeedi. Danach verfehlte ein Horst-Kopfball nach vorangegangener Ecke knapp das Gehäuse. Das 0:1 durch ein Eigentor, ebenfalls nach einem Eckball, fiel völlig überraschend. Die Gäste waren jetzt besser im Spiel, verfehlten aber mit ihrer nächsten Chance das Tor. Wenig später rettete Böhrer gegen eine frei stehenden Stürmer. Einen Rückpass der Strümpfelbrunner erlief Al-Saeedi, blieb cool und erzielte das 1:1. Gleich nach Wiederbeginn gelang Mergjar mit einem wunderbaren Schlenzer von der Grundlinie die Führung. Auch die nächste Chance hatten die Buchener, aber die Gäste retteten in letzter Sekunde bei einem Solo von Gruslak. Der Ausgleich durch einen 22-Meter-Freistoß ins Toreck entsprach nicht dem Spielverlauf. Beide Teams mussten dem hohen Tempo der ersten Spielhälfte Tribut zollen.

Oberwittstadt – Neunkirchen 0:0

Oberwittstadt: Dikel, Hornung (77. R. Friedlein), Blatz, Zeller, N. Walz, Ch. Schledorn, Weber (83. Thomas), Sommer (86. Volk), B. Walz, Czerny, Zimmermann. Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Frauhammer, Burkhard, F. Knörzer, Jilka (46. Schäfer), Eiermann (90+3. Holzner), Trabold, Köklü (55. Körmös), Schilling, Homoki. Schiedsrichter: Björn Schumann (Künzelsau). – Zuschauer: 150.

Das Duell gegen den Abstiegskandidaten wurde zu einem hart umkämpften Spiel, in dem sich die Hausherren am Ende mit einer Punkteteilung zufrieden geben mussten. Im ersten Abschnitt taten sich beide Teams schwer, etwas für die Offensive zu tun. Erst in der 19. Minute musste Gäste-Keeper Felix Strein das erste Mal eingreifen, als er gegen Uwe Sommer großartig parierte. Auf der anderen Seite dauerte es bis zur 41. Minute, ehe TSV-Schlussmann Joachim Dikel seinen ersten Arbeitsnachweis bringen musste. Dikel reagierte glänzend gegen Nils Jilka, der alleine auf ihn zulief. In Hälfte zwei investierten die Einheimischen deutlich mehr – und kamen prompt auch zu guten Torgelegenheiten. Bereits in der 50. Minute zeigte sich erneut Felix Strein als Meister seines Faches, als er Sieger gegen Christian Schledorn blieb. Den Nachschuss setzte Nicolai Walz knapp über das Gehäuse. In der 65. Minute zirkelte Uwe Sommer den Ball am langen Pfosten vorbei. Sieben Minuten später scheiterte Kapitän Lars Zeller aus 18 Metern am Querbalken, und in der 89. Minute strich sein Schuss nur um Haaresbreite über das Torgestänge. Durch das Unentschieden wurde es nichts mit 13. Heimsieg in Serie für die Grün-Weißen.

Osterburken – Türkspor Mosb. 5:0

Osterburken: Niklas, Arndt, Baumgart, Merz, Mench (84. Eckel), Nemeth (56. D. Gutenberg), Bender, S. Elert (77. M. Gutenberg), Beckmann, Kaplan, St. Schmitt (87. Hettinger). Mosbach: Radefahrt, Labusi, Losing, Aslan, Gül, Saljic (53. Uslu), Sen, Kaplan, Jarju, Zeybek, Güler. Tore: 1:0 (49.) Schmitt, 2:0 (54.) Kaplan, 3:0 (81.) Mench, 4:0 (85.) Schmitt, 5:0 (90.) Beckmann. – Schiedsrichter: Michael Schild (Pforzheim). – Zuschauer: 105.

Beide Mannschaften begannen mit gefälligem Kombinationsspiel, wobei die Gastgeber von Minute zu Minute stärker wurden. Bei der größten Möglichkeit (32.) verzog ein SVO Stürmer den Schuss frei vor Torwart Radefahrt. Was Trainer Wöppel seinen Mannen in der Halbzeit sagte, ist nicht bekannt, doch scheinen seine Worte gewirkt zu haben. Denn schon vier Minuten nach Wiederbeginn ging der SVO in Führung. Nach einem herrlichen Pass von Nemeth kam der Ball über Kaplan zu Schmitt, der nur noch einzuschieben brauchte. Nur fünf Minuten später wurde Kaplan schön angespielt, lief auf den Torhüter zu und verwandelte überlegt zum 2:0. Zehn Minuten vor Spielende umkurvte Mench elegant drei Abwehrspieler und vollendete ins rechte Toreck. Nur vier Minuten flankte Merz gefühlvoll vors Tor, wo Schmitt mit dem Außenrist sehenswert verwandelte. In der Schlussminute war Beckmann endlich mal wieder „dran“ und verwandelte für den bedauernswerten „Oldie“ Radefahrt unhaltbar zum 5:0-Endstand.

SV Königshofen – FC Schloßau 3:2

Königshofen: Hönig, Tiefenbach, Ulshöfer, Henning, Wagner, Baumann, Saul (58. M. Michelbach), Karsli (90. N. Michelbach), Rathmann (77. Plath), Carl (88. Hefner), Wolf. Schloßau: Trunk, Götz, Mechler, Ihrig, Scheuermann, Stuhl, Brech, Rechner, Schulte, Böhm (83. Geier), Schnorr (75. Gornik). Tore: 0:1 (7.) Stuhl, 1:1 (33.) Eigentor, 2:1 (48.) Rathmann, 3:1 (73.) Karsli, 3:2 (90+1.) Brech. – Zuschauer: 170. – Schiedsrichter: Ludwig Schilling (Reichartshausen).

Beide Teams agierten erstaunlich offensiv und so sahen die Zuschauer zunächst eine Partie mit vielen Tormöglichkeiten hüben wie drüben. Die Führung erzielten allerdings die Gäste, als Stuhl aus der Distanz am schnellsten reagierte und ins leere Tor abschloss, nachdem SV-Keeper Hönig einen Ball parierte, sich dabei aber verletzte. Allerdings ließen sich die Gastgeber davon nicht beirren und hätten kurz danach ebenso zum Erfolg kommen können, doch Rathmanns Geschoss landete am Pfosten. Aber auch Schloßau hatte Pech mit einem Aluminium-Treffer. Fast im Gegenzug der Ausgleich für die Einheimischen. Einen Eckball lenkte dabei ein Schloßauer Spieler unhaltbar ins eigene Netz. Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und Rathmann schloss einen sehenswerten Spielzug über Carl herrlich zum 2:1 ab. Jetzt war der SVK klar Chef im Ring und konnte sich ein deutliches Übergewicht erspielen. Folgerichtig das 3:1 für die Messestädter in der 73. Minute durch Ali Karsli, der zuvor herrlich von Wagner bedient wurde. Kurz vor Schluss tänzelte die Kugel nochmals auf der Königshöfer Torlinie, doch wurde die Situation gerade noch geklärt. Der 3:2 Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Brech kam dann letztendlich zu spät.

FV Mosbach – FV Lauda 3:6

Mosbach: Söhner, Knörzer, Hiller (26. Tilsner), Mayer (46. Sarrach-Ditte), Bender, Meyer, Diemer, Schneider (61. Kern), Augustin (46. Schaffrath), Kreß, Hinninger. Lauda: Bornhorst, Heeg (60. Schädle), Neckermann, Schmidt (85. Hehn), Lotter, Fell, Jurjevic, Jallow, Ilic (60. Heizmann / 68. Baumann), Inal, Gerberich. Tore: 0:1 (1.) Illic, 0:2 (6.) Schmidt, 0:3 (8.) Jurjevic, 1:3 (11., Strafstoß) Hinninger, 1:4 (43.) Neckermann, 2:4 (63.) Tilsner, 2:5 (69.) Lotter, 3:5 (79., Strafstoß) Hinninger, 3:6 (84.) Inal. – Schiedsrichter: Felix Arnold (Helmstadt).

Der Tabellenführer aus Lauda legte in Mosbach los wie die Feuerwehr. Schon kurz nach dem Anpfiff erzielte Illic das 1:0. Fünf Minuten später besorgte Schmidt das 2:0. Und in der achten Minute stand es durch Jurjevic 3:0 für die Gäste. Doch verfielen die Mosbacher nicht in Schockstarre, sondern markierten in der elften Minute durch einen von Hinninger verwandelten Strafstoß den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause stellte Neckermann den vorherigen Torabstand wieder her, so dass es mit 1:4 in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein „Tor-Pingpong“. In der 63. Minute stellte Tilsner das Resultat auf 2:4, dem Lotter sechs Minuten später das 2:5 folgen ließ. Nun waren die Gastgeber wieder an der Reihe: Wiederum mit einem Strafstoß markierte Hinninger das 3:5, bevor dann Lauda das letzte Wort hatte und Inal den Ball zum 3:6 ins Netz beförderte.

Gerlachsheim – SV Viktoria W. 2:1

Gerlachsheim: Sack, Leverow, Fritsch, Cosgun, Klingert, Mohr, Hauck, Bilancia (86. Abel), L. Brach (60. Derr), R. Brach, Neudecker. Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu, Bundschuh, Ratter, Hensel, Ochs, Aksit, Helfenstein, Greulich, De Simone (77. Andre), Garcia. Tore: 0:1 (27.) Ratter, 1:1 (57.) Fritsch, 2:1 (90.) Marius Mohr. – Schiedsrichter: Roman Deppisch (Werbachhausen). – Zuschauer: 80.

Die Partie wogte hin und her mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 6. Minute kam der VfR zum ersten Abschluss, als Leon Brach den Ball verzog. Erneut war es der sehr agile Leon Brach, der in der 16. Minute in aussichtsreicher Position den Ball über das Gästetor setzte. Vier Minuten später versuchte es sein Bruder Robin vergeblich mit einem Distanzschuss. Etwas überraschend fiel dann in der 27. Minute die Gästeführung durch Roman Ratter. Nach einem Eckball hatte Robin Sack zunächst per Fußabwehr geklärt, doch im zweiten Versuch segelte ein Flatterball unhaltbar ins lange Eck. Wütende Gegenangriffe des VfR, die Leon Brach abschließen konnte, scheiterten an Torhüter Andreas Jetzlaff. Nach einem weiteren Distanzschuss von Matthias Neudecker hatte der VfR in der 39. Minute großes Glück, als eine zu kurze Kopfballrückgabe von einem Wertheimer erlaufen wurde, doch Valerio Bilancia rettete noch vor der Linie. Kurz vor dem Pausenpfiff rettete Robin Sack vor einem frei vor dem Tor auftauchenden Wertheimer Angreifer. Auf der Gegenseite konnte sich mehrfach der Gästekeeper auszeichnen. In der 57. Minute fasste sich der junge Tim Fritsch ein Herz, startete von links in die Mitte durch und sein Schuss schlug, wie an der Schnur gezogen, im Gästetor zum bejubelten 1:1-Ausgleich ein. Drei Minuten später dann ein Schreckmoment für den VfR, als ein Schuss der Gäste an die Latte klatschte. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive. Der VfR setzte dann in der 90. Minute den Lucky Punch, als Spielertrainer Metin Cosgun überlegt den Ball nach außen für Marius Mohr vorlegte, der mit einem satten Schuss ins lange Eck den Siegtreffer besorgte.

Gommersd. II – Tauberb’h. 1:1

Gommersdorf II: Schmelz, Mütsch, Kaiser, Retzbach (35. Stöckel), Behringer, Rehrauer (72. Kerl), T. Reuther (67. Stöcklein), Asum (81. Klohe), Gärtner, J. Reuther, Zürn. Tauberbischofsheim: Bier, Burger, von Kirchbach (85. Frei), Höfling, Kircher, Seethaler, Miller, Wolter, Münch, Berberich (90.+2 Henninger), Greco (54. Lotter). Tore: 1:0 (7.) Mütsch, 1:1 (47.) Münch. – Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Friedrichsfeld). – Gelb-rot: Mütsch (VfR, 80.) . – Zuschauer: 120.

Den besseren Start in die Partie hatte der Gastgeber, der bereits in der 7. Spielminuten den Führungstreffer erzielte. Nach einem Eckball und einem ersten Klärungsversuch gewann Torben Reuther das Kopfballduell im Sechzehner, der Ball kam zu Mütsch und der trauf unhaltbar aus kurzer Distanz. Unbeeindruckt von diesem Treffer setzte der TSV immer wieder die Abwehr des VfR unter Druckund holte in der Folge in der 27. Minute einen Elfmeter heraus. Greco schoss, aber Routinier Schmelz hielt im Kasten des VfR die Führung weiter aufrecht. Auf der anderen Seite erspielten sich die Gommersdorfer immer wieder Möglichkeiten zum Abschluss. Die zweite Hälfte startete aufregend. Einen Schuss von J. Reuther wehrte TSV-Keeper Bier gerade noch ab. Zwei Minuten später wurde ein schneller Angriff mit dem Ausgleich für den TSV belohnt. Ein langer Ball wurde von Münch kaltschnäuzig verwandelt. In der Folge wurde das Spiel geprägt durch viele lange Bälle und Unterbrechungen. In der durch viel Hektik geprägten Schlussphase war die personelle Überlegenheit des Gastes (Gelb-rote Karte für Mütsch) aber nicht mehr spielentscheidend.

