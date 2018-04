FV Lauda spielt gegen Hoffenheim

Anzeige

Mit einer herausragenden Leistung im Verbandspokal-Achtelfinale ebnete sich der C-Junioren-Verbandsliga-Nachwuchs des FV Lauda den Weg zum „Spiel des Jahres“ heute um 19 Uhr Tauberstadion: Zum Viertelfinalspiel kommt die TSG 1899 Hoffenheim, souveräner Tabellenführer der Regionalliga Süd – der höchsten deutschen Spielklasse in diesem Alter. Ungeschlagen und ohne jeden Punktverlust, spielt der Bundesliganachwuchs aus dem Kraichgau eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte und läuft nun gegen den Nachwuchs aus Lauda auf, für den diese Begegnung ein echter Höhepunkt ist. „Wir sind natürlich stolz, dieses Viertelfinale spielen zu dürfen“, so Trainer Kaya Aydin. Nach einer bisher sehr erfolgreichen Serie (6. Platz in der Verbandsliga) und der badischen Vizemeisterschaft in der Halle stelle diese Begegnung einen weiteren Höhepunkt für eine Mannschaft dar, die „als Team herausragend funktioniert und begeistert“. fvl