FWK will Torflaute gegen defensivschwache Kölner beenden

Beim 0:0 im Hinspiel in Köln stand Hendrik Hansen zuletzt in der Startelf der Kickers. Nach einem Schlüsselbeinbruch in der Wintervorbereitung ist Hansen seit einigen Wochen wieder im Mannschaftstraining. Nun könnte der 24-jährige am Samstag (14 Uhr), wenn Fortuna Köln an den Dallenberg kommt, sein Liga-Comeback für die Würzburger Kickers geben.

Die Kölner sind für die Rothosen, besonders zum jetzigen Zeitpunkt, kein angenehmer Gegner. Zwar stehen die Rheinländer momentan auf Abstiegsplatz 18, sind aber gerade deswegen auf jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt angewiesen. Dazu kommt, dass die Fortuna nach dem 1:1 gegen Unterhaching in der vergangenen Woche Cheftrainer Tomasz Kaczmarek entließ und Oliver Zapel als neuen Coach vorgestellt hat. „Ein neuer Trainer ist immer gefährlich und gibt einen Schub“, weiß Hendrik Hansen. Unter der Woche gewannen die Kölner ihr Landespokalspiel gegen den FC Wegberg-Beeck nach Verlängerung mit 2:0. „Daraus nehmen wir auch nicht zu viele Erkenntnisse mit. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und unser Spiel durchziehen“, sagte Kickers-Coach Michael Schiele über den Trainerwechsel und daraus resultierende, neue Impulse.

Keine „Laufkundschaft“

Auch ein Blick auf die Auswärtstabelle zeigt, dass die Fortuna keineswegs „Laufkundschaft“ ist. Stolze 21 Zähler holte sie in fremden Stadien, das ist sogar einer mehr als die Kickers. „Auswärts stehen sie noch kompakter und lauern auf Konter“, sagte Hansen über die Kölner Spielanlage. Zuletzt verlor der SCF jedoch seine Liga-Gastspiele in Cottbus und in Wehen Wiesbaden. Dort offenbarte sich die große Schwäche des Abstiegskandidaten: Die Defensive. Vier beziehungsweise drei Gegentore hagelte es in diesen Partien; insgesamt 56 sind Liga-Negativrekord. Das wiederum gibt den Kickers Hoffnung, die eigene kleine Torflaute zu beenden: Seit drei Ligaspielen sind die Würzburger torlos. Die vergangenen drei Heimspiele geben allerdings Grund zur Annahme, dass sich dies nun ändern wird. Aus diesen Partien blieben sieben Punkte am „Dalle“, auch der offensivstarke Aufstiegsaspirant aus Karlsruhe musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Jetzt soll gerade der Kickers-Angriff wieder in die Spur finden. „Wir sind eine offensivstarke Mannschaft, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Wir sind nicht so gut ausrechenbar, können über außen und übers Zentrum kommen“, sagte Michael Schiele über seine Offensivkräfte. Selbst bei der Niederlage in Zwickau „haben wir mit zwei Mann weniger noch super Fußball gezeigt“. Schiele betonte darüber hinaus, dass die Kickers in einer komfortableren Situation sind als die Gäste. Diese müssen quasi punkten, aber auch die Rothosen wollen die Saison noch auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden.

Verzichten muss der Kickers-Trainer gegen Köln auf die Mittelfeldspieler Fabio Kaufmann und Patrick Sontheimer, die beide im Spiel gegen Zwickau (0:2) des Feldes verwiesen wurden und entsprechend gesperrt sind. Dafür sollte Caniggia Elva wieder in den Kader zurückkehren. Dave Gnaase, der unter der Woche im Mannschaftstraining fehlte, dürfte ebenfalls eine Option sein.

Und eben auch Hendrik Hansen: Der Innenverteidiger stand zwar zuletzt in Zwickau nicht im Kader, hat aber seine muskulären Probleme überwunden und stellt eine Alternative dar. Vor allem, falls Daniel Hägele im defensiven Mittelfeld für den gesperrten Sontheimer oder den angeschlagenen Gnaase aushelfen muss und damit ein Platz in der Innenverteidigung frei wird.

