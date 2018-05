Gärtner lobt den Charakter

Anzeige

Tore: 0:1 (42., Eigentor) Silberzahn, 1:1 (48.) Götz. – Schiedsrichter: Moritz Kuhn (Ötisheim).

Wirkliche Freude wollte beim VfR Gommersdorf nicht aufkommen. Dabei hatte sich das Verbandsliga-Schlusslicht im Kellerduell gegen den Vorletzten ASV Durlach achtbar aus der Affäre gezogen. 1:1 hieß es am Ende. Die Mannschaft bestand den Charaktertest – nachdem eine Woche vorher durch ein 0:7 in Heddesheim der Abstieg auch rechnerisch besiegelt war.

„Es war aller Ehren wert, wie sich die Mannschaft trotz der Konstellation und dem Nackenschlag mit dem 0:7 präsentiert hat“, sagte Team-Manager Daniel Gärtner. „Sie hat gekämpft uns alles gegeben. Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Das macht so auch denen Spaß, die sich dafür engagieren.“

Durlach hatte in der ersten Hälfte die besseren Chancen, der VfR zweiten. Zur Führung brauchte Durlach Schützenhilfe: Kurz vor der Pause drückte Sascha Silberzahn den Ball ins eigene Netz.

VfR-Abwehr steht

Doch die Gommersdorfer ließe sich davon nur wenig beeindrucken, und Torben Götz gelang schon in der 48. Minute der Ausgleich. Chancen gab es fortan auf beiden Seiten. Beim VfR fehlte aber oft die Präzision beim letzten Pass in die Spitze. In den Schlussminuten versuchten die Gäste nochmals mehr Druck zu entwickeln, da sie ja gewinnen mussten. Sie fanden aber kein Mittel durch die Gommersdorfer Abwehr. hesch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018