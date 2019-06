Gärtners Treffer macht Aufstieg perfekt

SVV Wertheim – Gommersdorf 0:1

Wertheim: Jetzlaff, C. Cirakoglu, Enzfelder (85. Stürmer), L. Elshani, Felsing, (76. Scheurich), Hensel, Schulz, (64. Jörg), Aksit, Helfenstein (76. Honeck), Greulich, R. Cirakoglu.

Gommersdorf: Bayha, Herrmann, Schmidt (70. Stöckel), Gärtner, (75. Stelzer), Hespelt, (27. Feger), Bauer, Silberzahn, Geissler, Walter, Mütsch, F. Schmidt (87. G. Mütsch).

Tor: 0:1 (16.) M. Gärtner. – Schiedsrichter: Marco Zauner (Obersontheim). – Zuschauer: 150.

Es entwickelte sich von Beginn an eine flotte Landesligapartie mit den Voraussetzungen, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen mussten. Die Wertheimer legten an diesem Tage alles in die Waagschale, was sie zu bieten hatten. Sie zeigten eine klasse Partie mit einer starken Mannschaftsleistung. Aksit hatte nach zehn Minuten die Riesenchance auf den Führungstreffer für die Wertheimer, doch sein Sololauf wurde im letzten Moment durch einen nacheilenden Verteidiger geblockt.

Gefährlich nach Standards

Gommersdorf war vor allem in der ersten Hälfte nur über Standards gefährlich. Einen dieser Standards erwischte Gärtner per Kopf und traf unter Bedrängnis zum 1:0 nach 16. Minuten. Die Heimelf suchte immer wieder den pfeilschnellen Aksit und war über Konter stets gefährlich. So ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Kabine. In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel. Die Gommersdorfer verpassten es, den Sack endgültig zuzumachen. Die Heimelf kämpfte aufopferungsvoll gegen den Ball und muss nun mit der Gewissheit absteigen, dass man nicht an diesem Tage den Klassenerhalt vergeigt hat. Frust auf der einen – Freude auf der anderen Seite: Der VfR Gommersdorf steigt mit diesem Erfolg als Meister zum vierten Mal in seiner Vereingeschichte in die Verbandsliga Nordbaden auf. Herbert Bieber (Beisitzer im Spielausschuss) ehrte von Seiten des Badischen Fußball-Verbandes den frischgebackenen Titelträger

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019