Ganzes Quintett gerade im Kopf-an-Kopf-Rennen

Wer soll die SGM Weikersheim/Schäftersheim noch stoppen? Obwohl der Spitzenreiter auch in den beiden Heimspielen gegen Gammesfeld (1:1) und Niederstetten (3:2) nicht voll überzeugen konnte, ist sein Vorsprung am Wochenende auf stolze zwölf Zähler angewachsen. Die SGM Taubertal/Röttingen, in der Vorrunde noch ernst zu nehmender Rivale des Nachbarn, ist dagegen seit der Winterpause noch sieglos

...