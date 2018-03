Gebrauchten Tag erwischt

Anzeige

Dittwar/Tauberbischofsheim – Heidelberger SC 0:1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Scheuermann, Gentner (50. Evis), Kuhn, L. Hartnagel, Behringer (50. Hock), Haas, Sobotta, Adolf, Schäffner, Schmitt.

Einen gebrauchten Tag erwischte das Frauenfußball-Team der SG Dittwar/Tauberbischofsheim im Punktspiel der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald gegen den Tabellensechsten Heidelberger SC. Den besseren Start ins Spiel erwischte zwar die Heimelf, doch im weiteren Verlauf erspielte sie sich nur wenige zwingende Chancen und musste letztlich eine bittere Heimniederlage einstecken. Bereits in der fünften Minute wurde Johanna Kuhn schön freigespielt, scheiterte jedoch an der gut aufgelegten Gästetorhüterin In der zweiten Hälfte versuchte die Göller-Elf, die Führung zu erzwingen, doch auch Heidelberg blieb mit körperbetonter Spielweise gefährlich. In eine Drangphase der Heimelf hinein fiel in der 71. Minute das Tor zum 1:0 für Heidelberg. Nach einem Distanzschuss staubte eine Gästespielerin ab. Wütende Angriffe der Heimelf folgten, doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Als in der Schlussphase Abwehrchefin Pia Scheuermann wegen wiederholten Foulspiels vom Platz musste, war die Niederlage der SG besiegelt.