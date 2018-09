Gegen den Spitzenreiter ist kein Kraut gewachsen

Distelhausen II – Oberbal./U. II 0:6

Tore: 0:1 (3.) Can Karadag, 0:2 (4. Foulelfmeter) Swen Weiß, 0:3 (29.) Florian Neser, 0:4 (43.) Jannis Schenkel, 0:5 (71. Foulelfmeter) Swen Weiß, 0:6 (85.) Andreas Breuner.

Die Gäste legten gegen eine stark ersatzgeschwächte Heimelf einen Blitzstart hin und gingen durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Als Swen Weiß und Florian Neser bis zur Pause auf 4:0 erhöhten war die Partie gelaufen. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste durch weitere Treffer von Swen Weiß und Andreas Breuner den hohen Auswärtssieg perfekt. Trotz der vielen Gegentore muss man den Gastgebern aufgrund ihrer kämpferischen Leistung ein großes Lob zollen.

Gerl. /O./L. II – Großrinderf. II 2:2

Tore: 0:1 (21.) Julian Michelbach (Foulelfmeter, 1:1 (38.) Cedrik Braun, 1:2 (53.) Stephan Horn, 2:2 (68.) Oliver Krämer.

Die Gäste begannen gut und gingen durch einen verwandelten Strafstoß in Front (21.), was durch den Treffer von Braun (38.) noch vor der Pause egalisiert wurde. Im zweiten Durchgang traf sowohl die SpG als auch der TuS je ein weiteres Mal, was letztlich zum gerechten 2:2-Remis führte.

Pülfringen II – Anadolu L. II 1:2

Tore: 1:0 Jan Pfreundschuh (Foulelfmeter), 1:1 Yusuf Aydinli, 1:2 Emir Güney.

Die Heimelf begann spielbestimmend und erarbeitete sich in der Anfangsphase mehrere gut Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Jan Pfreundschuh mit seinem Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie, wobei die Gäste immer besser ins Spiel kamen. Als die Platzherren einen weiteren Elfmeter nicht im Gehäuse der Gäste unterbrachten, entschieden diese mit zwei Treffern von Yusuf Aydinli und Emir Güney das Match für sich.

Beckst./K. II – Wind./Schw. III 3:0

Tore: 1:0 (31.) Markus Zegowitz, 2:0 (36.) Lukas Sack, 3:0 (70.) Hiner Ali, 4:0 (85.) Andre Hollinger.

Im ersten Königshöfer Messespiel wurde die SpG Beckstein/Königshofen II ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte einen auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Sieg. Damit behielt das Team seine „weiße Weste“.

