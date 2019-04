Gegen Kirrlach und die Ernüchterung

Die besseren Zeiten aus der Hinrunde wünscht sich der FV Lauda herbei, wenn der Verbandsligist nach 14 Spielen ohne Punktgewinn am Mittwoch um 17 Uhr im Tauberstadion den FC Kirrlach empfängt. Denn Mitte Oktober 2018 führte der Aufsteiger bis Jens Umstadt mit seinem Ausgleichstor in letzter Minute Kirrlach vor einer Heimpleite bewahrte. Doch schon damals fehlten dem FV verletzungsbedingt Spieler, die für Trainer Marcel Baumann und Co-Trainer Dominik Gerberich in ihrer Strategie zum Klassenerhalt unverzichtbar waren. Entsprechend gestalteten sich viele Partien, insbesondere in der Rückrunde, zu einem wahren Kraftakt.

Am Mittwochabend dürfte ein weiterer folgen. Denn, so Marcel Baumann, „die Situation spitzt sich momentan immer mehr zu. Stammkeeper Sven Bornhorst fehlt seit Monaten wegen einer Schulterverletzung und dann musste zum Auswärtsspiel in Gartenstadt Marc Moschüring aus privaten Gründen absagen. Marvin Müller (Feldspieler) musste ins Tor, da zudem kein A-Jugend-Keeper aktuell spielberechtigt ist. Eigentlich ein Unding, mit dem man sich in der Verbandsliga keine Gedanken machen sollte.“ Und so sieht das Lazarett an der Tauber aus: Es gibt neun verletzte bzw. krankheitsbedingte Ausfälle, und der FV-Coach hatte zuletzt drei Spieler auf der Bank (Gerberich, Fell und Heeg), wovon auch noch zwei angeschlagen sind. „Gerne würde ich auch Jungs aus der A-Jugend einbinden. Hier ist aber aktuell nur ein Spieler spielberechtigt und dieser ist, wie soll es auch anders sein, verletzt.“

Auf dem Boden der Tatsachen

Die Gäste aus Kirrlach wurden nach drei Siegen in Folge, darunter zuletzt der 1:0-Erfolg über Spitzenreiter VfB Gartenstadt, mit der 0:3-Heimniederlage gegen Mutschelbach wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nur wenigen Verbandsligisten gelingt es in einer ausgeglichenen Liga, wochenlang auf hohem Niveau zu spielen. Doch mit 41 Punkten auf dem Konto und acht Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz 14 kann Kirrlach seine Aufgabe in Lauda entspannt angehen.

Dem FV Lauda geht es am Mittwochabend nicht nur darum, den Zuschauern ein ordentliches Spiel mit einem achtbaren Ergebnis zu liefern. Vielmehr werden in diesen Wochen auch die Grundlagen für eine erfolgreiche Landesliga-Saison 2019/20 gelegt. In diesem Sinne sieht es auch der FV-Trainer, der eigentlich den verletzungsfreien Spielern mal eine nötige Pause gegönnt hätte, ihnen diese aber nicht geben kann: „Eventuell kommt der eine oder andere Spieler in dieser Woche zurück. Diese Jungs standen zum Teil mehrere Wochen nicht im Trainingsbetrieb, bringen also suboptimale Voraussetzungen für ein Spiel mit. Aber trotzdem versuchen wir uns weiterhin so teuer wie möglich zu verkaufen und wollen einen ansprechenden Fußball spielen.“

