Geldbußen reichen wohl bald nicht mehr

Der Fußballkreis Buchen sucht für die Durchführung eines ordentlichen Spielbetriebs dringend Schiedsrichter, also interessierte Menschen jeden Alters, die sich für Fußball interessieren. Das teilte nun der Schiedsrichter-Lehrwart des Fußballkreises Buchen, Heiko Link, mit.

Aktuell können in den Spielklassen nicht mehr alle Spiele besetzt werden, was bedeuten könnte, dass sogar Spielverlegungen aufgrund fehlender Schiedsrichter nötig werden. In fast allen Vereinen im Fußballkreis Buchen fehlen Schiedsrichter (wir berichteten bereits) – insgesamt sind es rund 100. Die Vereine werden, bei fehlenden Schiedsrichtern, aktuell mit Geldbußen bestraft.

Überlegungen, wie ein ordentlicher Spielbetrieb mit ausreichend Schiedsrichtern aufrecht erhalten werden kann, gehen in alle Richtungen. Von Erhöhung der Geldstrafen, Punktabzug, Verweigerung des Aufstiegsrechtes, aber auch über Spesenerhöhungen für Schiedsrichter könnte nachgedacht werden.