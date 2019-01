Gelungene Premiere für neues „Gedächtnisturnier“

Die 38. Auflage des Schiedsrichter-Futsal-Turniers fand am Samstag in der Fritz-Erler-Halle in Pforzheim statt. Aufgrund der großen Verdienste des langjährigen Verbands-schiedsrichter-Obmanns Heinz Morlock spielten die badischen Unparteiischen erstmals um den „Heinz-Morlock-Wanderpokal“. Nach spannenden und fairen Partien konnte sich die Schiedsrichtervereinigung Heidelberg ohne Gegentreffer durchsetzen.

Unter der Regie der Schiedsrichtervereinigung Pforzheim lieferten sich die Teams der neun Fußballkreise am Wochenende packende Duelle, die Fairness stand dabei genauso im Vordergrund wie die Kameradschaftspflege.

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ konnte nach torreichen Partien die Schiedsrichtervereinigung Heidelberg den Titelgewinn feiern. Heidelbergs Trainer Wolfgang Sauer zeigte sich positiv überrascht: „Mit dem ersten Platz war nicht zu rechnen, für uns kommt der Sieg beim Turnier überraschend. Wir haben eine sehr junge Truppe, die meisten haben sich erst beim gemeinsamen Training kennengelernt. Umso größer ist die Freude, nach 2009 und 2014 den Pokal zum dritten Mal zu gewinnen.“

Dominik Lang, Torhüter der Heidelberger, blieb im gesamten Turnierverlauf trotz zwischenzeitlich erlittenem Handbruch ohne jeden Gegentreffer. Treffsicher zeigten sich seine Mannschaftskameraden Nicolas Heuss, Adrian Bartoscheck, Marvin Schwenn, Paul Dorando, Marcel Heeger, Andre Waxmann, Dominik Vogel, Julian Rühle und Bekir Yalcin, die den Futsal-Ball 19 Mal im gegnerischen Tor versenkten. Namensgeber Heinz Morlock war Schiedsrichter durch und durch, zunächst selbst aktiv in seinem Verein, dem 1. FC Bauschlott. 1946 startete er zusätzlich die Tätigkeit beim Fußballkreis Pforzheim, erst als stellvertretender Kreisschiedsrichter-Obmann, ab 1970 dann für 16 Jahre als Kreisschiedsrichter-Obmann und stellvertretender Verbandsschiedsrichter-Obmann. 1986 wechselte er komplett zum Verband und leitete fast 20 Jahre lang die Geschicke der Verbandsschiedsrichter. „Mit der Umbenennung würdigen wir die großen Verdienste von Heinz Morlock. Sein Name wird nicht in Vergessenheit geraten und auch den jungen Generationen in Erinnerung bleiben“, ist sich der aktuelle Verbandsschiedsrichter-Obmann Rolf Karcher sicher.

Dank der Unterstützung der Dekra-Niederlassung Mannheim erhielten im Rahmen der Siegerehrung alle teilnehmenden Schiedsrichter einen Erinnerungspokal, für die Plätze eins bis vier gab es neben einer Urkunde zudem Geldpreise. Auch die bei den zwischenzeitlich eingeschobenen Einlagespielen aktiven Nachwuchskicker erhielten, von der Dekra-Niederlassung Mannheim gesponsert, kleine Pokale als Andenken.

Die Platzierungen:

1. Platz: SRVgg Heidelberg (20 Punkte/19:0 Tore); 2. Platz: SRVgg Sinsheim (17 Punkte/14:6 Tore); 3. Platz: SRVgg Karlsruhe (15 Punkte/15:6 Tore); 4. Platz SRVgg Mannheim (15 Punkte/13:5 Tore); 5. Platz: SRVgg Pforzheim (13 Punkte/11:10 Tore); 6. Platz: SRVgg Buchen (10 Punkte/9:11 Tore); 7. Platz: SRVgg Tauberbischofsheim (9 Punkte/13:13 Tore); 8. Platz: SRVgg Bruchsal (6 Punkte/4:16 Tore); 9. Platz: SRVgg Mosbach (0 Punkte/0:31 Tore). sr

