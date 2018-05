Gerchsheim und Reicholzheim/D. sind „durch“

Anzeige

Reicholzh./D. – Rauenberg/B. 3:0

Tore: 1:0 (8.) Rafael Gogollok, 2:0 (45.) Tobias Roth, 3:0 (57.) Tobias Schumacher.

Von Beginn an merkte man der Heimelf an, dass sie gewillt war, die zum Aufstieg notwendigen Punkte einzufahren. So wurde sofort druckvoll nach vorne gespielt und schon nach fünf Minuten hatte sich das Team zwei hochkarätige Möglichkeiten erarbeitet. Als Rafael Gogollok kurz danach die 1:0-Führung erzielte, waren die Zeichen bereits auf Sieg gestellt. Dieser Eindruck wurde durch das 2:0 kurz vor der Pause durch Tobias Roth noch verstärkt. Den überforderten Gästen boten sich lediglich Kontermöglichkeiten. Mit dem dritten Treffer der Platzherren durch Tobias Schumacher war der Drops gelutscht und der vielumjubelte Aufstieg sichergestellt.

Gerchsheim – Wittighausen/Z. 3:1

Tore: 0:1 (31.) Bernd Wohak /Foulelfmeter, 1:1 ( 35.) Ivo Seubert (Foulelfmeter), 2:1 (45.) Daniel Oppel, 3:1 (48.) Sandro Dosch.

In einem eher schwachen Spiel beider Mannschaften gelang den Gästen nach einem Foulelfmeter die etwas überraschende Führung durch Bernd Wohak. Die Heimelf ließ sich jedoch nicht beeindrucken und erzielte wenige Minuten später, ebenfalls durch einen Foulelfmeter, den verdienten Ausgleich. Als Daniel Oppel kurz vor dem Halbzeitpfiff die erstmalige Führung gelang, war der Aufstieg in greifbare Nähe gerückt. Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren zielstrebiger und niveauvoller und sie belohnten sich mit dem dritten Treffer durch Sandro Dosch. Bei den Gästen verspürte man wenig Gegenwehr, so dass die Platzherren das Spiel souverän und sicher nach Hause schaukelten und den ersehnten Aufstieg perfekt machten.

Welzbachtal – Boxberg/Wölch. 3:1

Tore: 0:1 (32.) Denis Wüst, 1:1 (42.) Daniel Kospach, 2:1 (44.) Lukas Schmidt, 3:1 (85.) Daniel Kospach.

Die Gäste begannen die Partie couragiert und erzielten nach einer halben Stunde die Führung durch Denis Wüst. Die Platzherren hielten dagegen und trafen nur zehn Minuten später durch Daniel Kospach zum Ausgleich. Als Lukas Schmidt kurz vor dem Pausenpfiff die Führung gelang, war die Partie endgültig gedreht. Fünf Minuten vor Schluss stellte Daniel Kospach mit seinem zweiten Treffer der 3:1-Endstand her.

FC Eichel – FC Grünsfeld II 3:2

Tore: 1:0 (7.) und 2:0 (40.) Alexander Helfenstein, 2:1 (49.) Dennis Hemm, 2:2 (64.) Yannick Konrad, 3:2 (66.) Alexander Helfenstein.

Einen hart erkämpften Heimsieg fuhr den FC Eichel gegen den nun stark abstiegsgefährdeten FC Grünsfeld II ein. Matchwinner war Alexander Helfenstein mit drei Toren. In der ersten Hälfte dominierte der FCE die Partie und erspielte sich gute Chancen, von denen Helfenstein zwei verwertete (7. und 40.). Nach dem Wechsel war Grünsfeld wie ausgewechselt und kam schnell zum Anschluss. Nachdem Konrad gar den Ausgleich erzielt hatte, waren die Gäste dem Siegtreffer näher, doch sie brachten zwei gute Chancen nicht im Tor unter. Stattdessen sorgte Helfenstein per Kopf für den Siegtreffer. In der Schlussphase kämpfte der FCE tapfer und wurde am Ende mit drei Punkten belohnt.

TSV Assamstadt II – SVV Wert. II 3:0

Tore: 1:0 (47.) Christian Hügel (Foulelfmeter), 2:0 (82.) Max Münch (Foulelfmeter), 3:0 (87.) Moritz Scherer. – Gelb-rote Karte: Ramazan Cirakoglu. (Werth./85.).

Das Spiel war zunächst ausgeglichen und spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab. In der 30 Minute hämmerte Denis Michel einen Schuss aus 20 Metern ans Lattenkreuz. Durch die Einwechslung von Max Münch kam der TSV nach der Pause besser ins Spiel und ging nach einem Foulelfmeter durch Christian Hügel mit 1:0 in Führung. Auch danach hatte man noch einige Chancen. In der 62. Minute mussten die Gäste ihren Torhüter verletzungsbedingt auswechseln. Danach hatte der TSV wiederum einige Chancen, kam aber erst in der 82. Minute durch einen weiteren Foulelfmeter durch Max Münch zur 2:0 Führung. In der 87.) Minute erzielte Moritz Scherer das 3:0.

