Gerchsheim und Welzbachtal bieten Tore-Festival

Anzeige

Assamstadt II – Kembach/Höh. 2:1

Tore: 1:0 (14.) Manuel Jäger, 1:1 (50.) Dirk Beuschlein, 2:1 (69.) Christian Hügel. – Gelb-Rot: Phillip Amend (Kembach/Höhefeld).

Die Gastgeber beherrschten im ersten Durchgang das Geschehen und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten. Nachdem Jäger nach einer knappen Viertelstunde zur Führung einschoss, blieben die Hausherren am Ball. Die erste nennenswerte Gelegenheit der Gäste sahen die Zuschauer in der 50. Minute, als Beuschlein den Ausgleich markierte. Die Einheimischen hatten in der Folge mit dem druckvollen Spiel der Kontrahenten zu kämpfen, doch schaffte man es, durch einen Treffer von Hügel den alten Abstand wiederherzustellen (69.). Bis zum Abpfiff verteidigte die Kreisliga-Reserve die Führung geschickt.

SV Viktoria W. II – Wittigh./Z. 0:2

Tore: 0:1 (30.) Simon Sack, 0:2 (43.) Rüdiger Grimmer.

Die Heimelf begann die Partie voller Elan und hatte auch gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten, darunter ein Pfostenschuss. Effektiver machten es die cleveren Gäste, die bei ihrem ersten Angriff, als Simon Sack alleine auf den Torwart zulief, den Führungstreffer erzielten. Ungeachtet dessen versuchten die Platzherren mit aller Macht den Ausgleich zu erreichen. Stattdessen erhöhte die SG Wittighausen/Zimmern kurz vor der Pause mit einem Sonntagsschuss durch Rüdiger Grimmer auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich die Heimelf weiter gegen die drohende Niederlage, doch es blieb es bei der bitteren Heimniederlage.

SG TBB II/H. – Rauenberg/B. 1:5

Tore: 0:1 (19.) und 0:2 (29.) jeweils Phil Berger, 1:2 (33.) Maximilian Redlich, 1:3 (49.) Lukas Spielvogel, 1:4 (63.) Angelo Gennaro, 1:5 (72.) Sven Ebeling. – Besonderes Vorkommnis: SG Tauberbischofsheim II/Hochhausen vergibt Elfmeter.

Die Heimelf hatte in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel, doch die Gäste gingen nach individuellen Fehlern der Hausherren mit 2:0 in Führung. Die Stein-Elf steckte trotzdem nicht auf und erzielte noch vor der Pause durch Maximilian Redlich den Anschlusstreffer. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber sogar den Ausgleich und die Führung auf dem Fuß. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wieder besser in die Partie und erspielten sich ihrerseits mehrere gute Gelegenheiten, die auch in Tore umgemünzt wurden. Sinnbildlich für die unglückliche zweite Spielhälfte der Hausherren war, dass neben der Treffersicherheit der Gäste auch noch ein Elfmeter für die Platzherren nicht verwertet wurde.

Reicholzh./Dö. – SV Pülfringen 4:2

Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (8.) jeweils Simon Lampert, 2:1 (28.) Adrian-Tamas Farcau, 3:1 (47.) Tobias Schumacher, 4:1 (56.) Rafael Gogollok, 4:2 (72.) Norman Pfreundschuh.

In einem packenden Spitzenspiel erwischten die Platzherren einen Superstart und gingen durch zwei Treffer von Simon Lampert schnell in Führung. Die Gäste hielten dagegen und verkürzten nach 20 Minuten. Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf sofort wieder hellwach und erhöhte durch Tobias Schumacher auf 3:1. Als Rafael Gogollok den vierten Treffer für den Gastgeber erzielte, war die Partie gelaufen. Die Gäste versuchten mit langen Bällen aus der Abwehr heraus, dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Mehr als der zweite Treffer gelang ihnen aber nicht mehr. Mit diesem wichtigen Sieg, hielten die Platzherren ihren hartnäckigstes Verfolger auf Distanz.

Gerchsheim – SG Welzbachtald 6:4

Tore: 0:1 (5. Foulelfmeter) Dominik Sieron, 0:2 (9.) Daniel Kospach, 1:2 (19.) Nicolas Krumpholz, 1:3 (22.) Michele Jörg, 2:3 (40.) Carsten Lurz, 3:3 (57. Handelfmeter) Ivo Seubert, 4:3 (73.) Sandro Dosch, 4:4 (77.) Michele Jörg, 5:4 (85.) Ivo Seubert, 6:4 (87.) Sandro Dosch. – Rot: für deinen Spieler der Heimelf (78.). – Gelb-Rot: für einen Gästespieler (54.).

Bei tollen äußeren Bedingungen und einer großen Zuschauerzahl entwickelte sich in Unteraltertheim ein rasantes Spitzenduell, das lange auf Messers Schneide stand. Mit ihrem hohen Anfangstempo überrannten die Gäste die noch nicht wache Abwehr der Platzherren und führten schnell mit 2:0. Nun fand die Heimelf besser in die Partie und erzielte durch Nicolas Krumpholz den wichtigen Anschlusstreffer. Als jedoch nur wenige Minuten später die Abwehr wieder nicht im Bilde war, gelang es den Gästen, den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Nach dem erneuten Anschlusstreffer durch Carsten Lurz wurden die Seiten gewechselt. Mit Beginn der zweiten Hälfte verstärkte der Gastgeber seine Offensive und kam, nach dem Ausgleich per Handelfmeter, sogar erstmals zur Führung. Die stets gefährlichen Gäste gaben nicht auf und glichen nochmals aus. Als sich viele Zuschauer schon auf ein Remis eingestellt hatten, schlug die Heimelf kurz vor Schluss noch zwei Mal zu und stellte somit den hart erkämpften Sieg sicher.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018